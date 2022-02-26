Тривала справжня битва за Київ, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за Київ тривала справжня битва. Ворог використовував усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію.

Росіяни пускали в хід бронетехніку, диверсантів та десант. Зеленський нагадав, що окупанти цинічно б'ють по житлових кварталах, зокрема, з артилерії, інформує 24 канал.

Важливо Народ України вже заслужив і має право отримати членство у Євросоюзі, – Зеленський

Ворог не отримав жодної переваги

Київ та ключові міста навколо столиці контролює українська армія. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави й поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку.

Ми зламали їхній задум. Вони не отримали жодної переваги над нами. На наших вулицях, у небі Києва, у Василькові, у Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ,

– наголосив президент.

Зеленський про битву за Київ: