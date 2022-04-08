Тривав з 4 години ранку, – Гайдай розповів про результат бою за Рубіжне

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у регіоні. Додамо, що експерти прогнозують початок нових активних бойових дій.

Очільник Луганської ОДА додав, що вони відчувають закінчення підготовки до масового наступу на Луганщині та Донеччині.

Варте уваги Самі себе викривають: як російські пропагандисти намагаються виправдати різню у Бучі

Глава Луганської ОДА про ситуації в регіоні

Сергій Гайдай додав, що ворог намагається прорвати лінію оборона у певних напрямках на постійній основі. За його словами, 7 квітня з 4 години ранку до пізнього вечора тривав бій за Рубіжне.

Слава Богу, закінчився добре для наших захисників. Тому що відбили декілька танків, декілька БТРів й десь до 50 ворогів знищили повністю,

– розповів глава Луганської ОДА.

Гайдай додав, що вони фіксують збільшення обстрілів, спроб атак, ворог накопичує сили. Проте він наголосив, що це ще не прорив.

Актуально – Розвідка Британії про наступний напад Росії: дивитися відео