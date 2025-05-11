Триває атака "Шахедів": у Київській області працює ППО

Ударні дрони атакують Україну уночі 11 травня. Значна кількість зосередилася на Півночі, зокрема загрожує Київській області.

Київська ОВА вже повідомила про роботу ППО у регіоні. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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У Київській області лунали вибухи уночі 11 травня: що сталося

На Київщині повітряну тривогу оголосили вночі 11 травня о 04:16. Ближче до 5 ранку стало відомо, що в області чутно вибухи.

Одразу Київська обласна військова адміністрація повідомила у соціальних мережах про роботу Протиповітряної оборони у регіоні.

Повітряні закликали людей перебувати в укриттях через загрозу атаки ударними дронами-камікадзе – вони рухалися до Київщини через Чернігівську область. Монітори писали, що їх не менш як два десятки.

У цей час загроза атаки БпЛА була актуальною й для низки інших областей. Про дрони повідомляли на Півдні, в Чорному морі, та на Сході, в Харківській області.

Зауважмо, що атака дронів почалася одразу після закінчення так званого перемир'я, оголошеного Путіним. Він виступив цієї ночі із заявою, в якій проігнорував його продовження та пропозицію України про зупинку вогню на 30 днів.

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