Триває ліквідація окупантів у Харкові: бої йдуть в центрі міста та прилеглих територіях

Російські окупанти зранку 27 лютого прорвалися до Харкова. Їм протистоять наші захисники.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, бої йдуть у центрі Харкові.

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З огляду на це, місцевих мешканців просять не виходити на вулиці.

Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях. Збройні Сили України знищують ворога,

– написав Синєгубов.

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