Триває третій етап війни: Подоляк назвав озброєння, яке першочергово потрібне Україні

Михайло Подоляк пояснив, яка зброя першочергово потрібна Україні. За даними радника глави ОП, під час третього етапу війни мовиться переважно про реактивні системи залпового вогню.

Відповідну інформацію Михайло Подоляк повідомив 29 липня в ефірі телемарафону "Єдині новини". Раніше Михайло Подоляк говорив, що росіяни були шоковані, коли почався третій етап війни.

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Подоляк пояснив, яка зброя потрібна ЗСУ

Михайло Подоляк пригадав, що під час третього етапу війни реактивні системи залпового вогню дозволили Україні суттєво вдарити по логістичному забезпеченню російської армії, знищити склади зі снарядами, паливом, а також оперативно тактичні штаби.

Це дало змогу розірвати логістику забезпечення російської армії. Саме тому росіяни суттєво знизили кількість та інтенсивність своїх обстрілів й тому ЗСУ надалі можуть знищувати російське забезпечення, живу силу та просуватись вперед.

Що нам потрібно? Перше, системи РСЗВ – це ключове. Друге, системи ППО, щоб ці нелюди (мовиться про росіян – 24 канал) не використовували крилаті ракети і не били по наших містах. Третє, будь-які безпілотники. Насамперед ударні, які дозволять завдавати суттєві втрати російській бронетехніці і російські живій силі, тобто цим нелюдам, яких вони (у росії – 24 канал) десь понабирали,

– пояснив Михайло Подоляк.

Буквально 26 липня радник Андрія Єрмака пояснив, що з появою РСЗВ HIMARS почався третій етап війни, який виділяється регулярними "бавовнами" в тилу окупантів.

Коротко про третій етап війни

26 липня Михайло Подоляк заявив, що несподіваний початок третього етапу війни шокував російських окупантів, адже логістика загарбників була серйозно розірвана.

Після цього, за даними радника глави Офісу Президента, обстріли з російської артилерії знизилися у 10 разів.

Тоді ж Подоляк запевнив, що з часом в України буде все більше західної зброї, тому такі удари лише зростатимуть.

Коментуючи кроки щодо завершення війни, Подоляк запевнив, що наразі не можна говорити про конкретні дати, бо це математика й психологія війни. Вона постійно змінюється.

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