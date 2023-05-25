"Триває злам системи наступу Росії": у Зеленського уточнили ситуацію з контрнаступом

Довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ має на меті остаточно вибити ворога з нашої землі. Проте слід ставитися до нього не як до однієї дії, що відбулася якогось дня у певний час.

Ми поступово збільшуємо інтенсивність тих дій, які відбуваються на лінії фронту. Останніми тижнями Україна збільшує кількість обстрілів тилового забезпечення російської армії, тестує можливості оборонної системи Росії. Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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По суті для нас контрнаступ – це загалом велика кількість подій: і накопичення ресурсу, і певні дії зі знищення складів оперативного й навіть тактичного рівня, і певні дії на Бахмутському напрямку,

– наголосив Подоляк.

Відтак можна говорити про злам системи наступу Росії, який вона анонсувала з грудня, а також інтенсифікацію певних дій ЗСУ щодо знищення резервів та ресурсів ворожої армії.

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