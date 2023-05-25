"Триває злам системи наступу Росії": у Зеленського уточнили ситуацію з контрнаступом
Довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ має на меті остаточно вибити ворога з нашої землі. Проте слід ставитися до нього не як до однієї дії, що відбулася якогось дня у певний час.
Ми поступово збільшуємо інтенсивність тих дій, які відбуваються на лінії фронту. Останніми тижнями Україна збільшує кількість обстрілів тилового забезпечення російської армії, тестує можливості оборонної системи Росії. Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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По суті для нас контрнаступ – це загалом велика кількість подій: і накопичення ресурсу, і певні дії зі знищення складів оперативного й навіть тактичного рівня, і певні дії на Бахмутському напрямку,
– наголосив Подоляк.
Відтак можна говорити про злам системи наступу Росії, який вона анонсувала з грудня, а також інтенсифікацію певних дій ЗСУ щодо знищення резервів та ресурсів ворожої армії.
ГУР закликає не обговорювати контрнаступ
- Українці з нетерпінням чекають на контрнаступальні дії нашої армії й постійно обговорюють це у мережі. В українській розвідці вважають таку активність недоречною.
- За словами речника ГУР МО Андрія Юсова, Сили оборони продовжать звільняти свої території й, власне, безперервно роблять це "на різних етапах по всій лінії фронту".
- Юсов порівняв масштаби дискусії щодо контрнаступу з піснею Мюслі UA та Матвія Бруса, що завірусилась у соціальних мережах напередодні Великодня. Він дещо переробив назву цього треку з огляду на сучасні реалії.
- "Донедавна в нас найбільш популярна пісня була "Скоро вже буде Пасха". Ну зараз актуально, що "Скоро вже буде наступ", – зазначив речник.
- Насамкінець він попросив українців не запитувати щодня про контрнаступ. При цьому акцентував: наша армія обов'язково деокупує всі території, включно з Кримом.