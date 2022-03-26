Тривають бої на Ізюмському напрямку: наші війська тримають оборону

У Харківські області наші війська продовжують тримати оборону. Бої тривають на Ізюмському напрямку.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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На Харківщині ЗСУ пішли у контрнаступ

ЗСУ не лише захищають свої позиції, а й переходять у контрнаступ. У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої.

Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр,

– наголосив Синєгубов.

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