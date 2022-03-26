Тривають бої на Ізюмському напрямку: наші війська тримають оборону
26 березня 2022 , 13:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
У Харківські області наші війська продовжують тримати оборону. Бої тривають на Ізюмському напрямку.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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На Харківщині ЗСУ пішли у контрнаступ
ЗСУ не лише захищають свої позиції, а й переходять у контрнаступ. У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої.
Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр,
– наголосив Синєгубов.
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