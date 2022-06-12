Тривають бої у районі Козачої Лопані та Тернової, – Арестович про загострення на Харківщині

Олексій Арестович розповів, що на Харківщині ситуація загострилась. Зокрема розповів, що росіяни кинули оперативні резерви на Північ.

Радник глави Офісу Президента пояснив, що тривають позиційні бої в районі Козачої Лопані. Олексій Арестович розповів про це 11 червня.

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Арестович розповів про ситуацію на Харківщині

Олексій Арестович розповів, що на Харківщині "пішло" майже по всьому периметру – Північ, Північний Схід та навіть Південний Схід. Зокрема бої тривають в районі Козачої Лопані, Тернової, а на Сході, Північному Сході – у районі Байрака та Борщової. Тобто туди намагаються рухатись та контратакувати противника.

По Харкову прилітає достатньо сильно. І вже третю чи четверту добу йде стрільба по центру міста. Воєнного значення ця стрілянина не має – б'ють спеціально, щоб вбити цивільних,

– пояснив Арестович.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що такі дії – це спроба відтягнути резерви, не дати нам можливості активно діяти у тому числі в Харківській області й щоб не перекидали в Сєвєродонецьк.

Також Олексій Арестович розповів, що:

від Ізюма почали рухатись, а перед тим добу там "висіли" й не могли зрозуміти. Окупанти обмежувались розвідкою та артилерією по нововиявлених цілях;

почали рухатись вперед;

у Богородичному йде "возня".

Алексій Арестович пояснив, що у цьому напрямку росіяни не дуже сильно та не дуже жваво наступають – пробують.

Коротко про новини на Харківщині

Російські окупанти чи не щодня атакують Харків, руйнуючи будинки та вбиваючи мирних людей.

10 червня рятувальники розповіли, що російські загарбники знову обстріляли Харківщину. За добу з-під завалів змогли витягнули тіла 4 людей. Люди перебували разом в будинку, коли окупанти вгатили по Чкаловській громаді, що на Харківщині.

Коментуючи цю трагедію, очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що трагедія сталася в селі Коробочкине Чугуївського району. У будинку загинули 2 чоловіків та 2 жінок.

Варто також пригадати, що вночі проти 9 червня у після обстрілів у Харкові зник телевізійний сигнал, тобто люди залишились без звичайно телебачення. Проте у місті працювало радіо та інтернет.

Вже наступної доби, проти 10 червня, вже відновили телевізійний зв'язок. Цю новину повідомив Володимир Зеленський. Президент також зауважив, що залишати людей без інформації – це тактика загарбників.

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