Тривога на Київщині та в інших областях: в українському небі – невідомі повітряні цілі
5 березня 2023, 23:37Читать новость на русском
Пізно ввечері 5 березня у низці областей сирени сповістили про повітряну тривогу. Причиною стали невідомі повітряні цілі, які запустив ворог.
Спершу тривогу оголосили на Сході та на Півдні. Однак згодом сирени почали лунати у центральних областях.
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6 березня
00:56 Місцеві телеграм-канали Запоріжжя повідомляють, що в деяких районах є перебої в електропостачанні. Також в області знову чути звуки вибухів.00:54 У Київській ОВА повідомили про роботу сил ППО в області.00:53 У Києві оголосили повітряну тривогу.00:44 Місцеві телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів у Запорізькому районі.00:35 Є повідомлення про вибухи в Дніпропетровській області. Офіційних підтверджень немає.00:32 У Запоріжжі та області знову пролунали сирени. Оголошена повітряна тривога.00:14 У Київській ОВА заявили про виявлення в небі над областю повітряної цілі. Там запевнили, що сили ППО готові. Мешканців області закликають перебувати в укриттях.
5 березня23:52 Є повідомлення про вибухи на Київщині. Попередньо – працює ППО. Однак офіційних повідомлень від влади станом на цю мить немає.23:40 Невідомі повітряні цілі, за попередніми даними, зафіксовані у Київській, Полтавській та Сумській областях.23:37 Відбій повітряної тривоги у Запорізькій області.
23:36 Повітряна тривога через загрози російських атак пролунала у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області.
Безперервна повітряна тривога з 4 квітня 2022 року оголошена в Луганській області, а з 11 грудня – в тимчасово окупованому Криму.