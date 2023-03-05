Тривога на Київщині та в інших областях: в українському небі – невідомі повітряні цілі

Пізно ввечері 5 березня у низці областей сирени сповістили про повітряну тривогу. Причиною стали невідомі повітряні цілі, які запустив ворог.

Спершу тривогу оголосили на Сході та на Півдні. Однак згодом сирени почали лунати у центральних областях.

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6 березня

5 березня

Місцеві телеграм-канали Запоріжжя повідомляють, що в деяких районах є перебої в електропостачанні. Також в області знову чути звуки вибухів.У Київській ОВА повідомили про роботу сил ППО в області.У Києві оголосили повітряну тривогу.Місцеві телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів у Запорізькому районі.Є повідомлення про вибухи в Дніпропетровській області. Офіційних підтверджень немає.У Запоріжжі та області знову пролунали сирени. Оголошена повітряна тривога. Київській ОВА заявили про виявлення в небі над областю повітряної цілі. Там запевнили, що сили ППО готові. Мешканців області закликають перебувати в укриттях.Є повідомлення про вибухи на Київщині. Попередньо – працює ППО. Однак офіційних повідомлень від влади станом на цю мить немає.Невідомі повітряні цілі, за попередніми даними, зафіксовані у Київській, Полтавській та Сумській областях.Відбій повітряної тривоги у Запорізькій області.

23:36 Повітряна тривога через загрози російських атак пролунала у:

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Черкаській області.

Безперервна повітряна тривога з 4 квітня 2022 року оголошена в Луганській області, а з 11 грудня – в тимчасово окупованому Криму.