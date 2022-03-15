Тривога у Кривому Розі, Дніпрі, Кропивницькому і Черкасах: усі в укриття

15 березня 2022 , 11:37
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Джерело:

Суспільне

Російські окупанти продовжують обстрілювати та бомбардувати мирні українські міста. Є небезпека ворожого удару по Дніпру, Кривому Рогу, Черкасах та Кропивницькому.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста. Ворог цілить в житлові квартали та цивільну інфраструктуру. 

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Повітряна тривога

У Кривому Розі, Дніпрі, Кропивницькому і Черкасах оголошено повітряну тривогу, є загроза атаки ворога. Усім мешканцям потрібно негайно піти в укриття.

Покидати безпечне місце можна буде лише після відповідного сигналу про відбій тривоги. 

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