Тривога: Миколаїв, Кропивницький Вінниця, Житомир – в укриття

4 березня 2022 , 11:05
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Повітряну тривогу оголосили у Миколаєві, Кропивницькому, Вінниці, Житомирі. Усі жителі мають негайно зайти в укриття.

Про повітряну тривогу повідомили місцеві Обласних державних адміністраціях. Інформація про тривогу надійшла о 11.00. 

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Якщо увімкнули сирени, потрібно:

  • увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб послухати розпорядження місцевої влади;
  • підготувати медичну аптечку, документи, гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
  • негайно бігти в укриття чи сховатися у безпечному місці.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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Автор: Анастасія Лукашевська