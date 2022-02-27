Тривога в Охтирці: артилерійський обстріл
Джерело:Дмитро Живицький
В Охтирці повітряна тривога, усіх мешканців попросили сховатись в укриття. Ворог планує артилерійський обстріл.
Голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький закликав жителів Охтирки ховатися в укриття.
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Охтирка. Тривога. Артилерійський обстріл,
– написав Живицький.
Охтирка під контролем української армії
25 лютого під ворожий вогонь потрапило місто Охтирка на Сумщині, його обстрілюють "Ураганами". Охтирка перебуває під контролем українських військових.
До слова, Охтирка є одним із газових центрів України, і це місце, де знаходиться магістральні газопроводи України. Це несе загрозу для існування взагалі магістральних газопроводів України.
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