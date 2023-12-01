Тривога під час злетів МіГ-31К: скільки українців, вважають, що це потрібно
Українці розділились у думках щодо того, чи потрібно оголошувати повітряну тривогу під час злетів потенційних носіїв "Кинджалів" МіГ-31 К.
Так, половина українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МіГів, а 40% – вважають це доцільним лише у залежності від ситуацій. Про це свідчать результати актуального опитування соцгрупи "Рейтинг", інформує 24 Канал.
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При цьому кількість українців, які взагалі виступають проти оголошення тривог, не перевищує 5%.
Найбільше ідею про оголошення тривог під час злетів МіГ-31К залежно від загроз підтримали жителі Києва, а саме – 59%.
Що думають українці про те, чи потрібна повітряна тривога під час злетів МіГ / Скриншот опитування "Рейтинг"
"Рейтинг" також опитав українців, наскільки високою вони бачать загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту. Згідно з результатами, близько третини українців оцінюють її як високу.
Найбільше таких серед мешканців Києва (57%), а також прифронтових і деокупованих областей так вважають до 20%.Деталі опитування. "Рейтинг" опитував жителів України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областях, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Опитування охоплює 1000 респондентів.
Що відомо про тривалі тривоги під час злетів МіГів
- 17 листопада президент України Володимир Зеленський під час Ставки доручив військовому командування запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв Кинджалів не паралізували країну на години.
- Річ у тім, що МіГ-31К – це модифікація російського винищувача МіГ-31 з можливістю використання гіперзвукової ракети Кинджал.
- Під час злетів МіГів останнім часом повітряна тривога може тривати по 3 – 4 години, оскільки окупанти почали відпрацьовувати дозаправку в повітрі.