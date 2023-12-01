Тривога під час злетів МіГ-31К: скільки українців, вважають, що це потрібно

Українці розділились у думках щодо того, чи потрібно оголошувати повітряну тривогу під час злетів потенційних носіїв "Кинджалів" МіГ-31 К.

Так, половина українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МіГів, а 40% – вважають це доцільним лише у залежності від ситуацій. Про це свідчать результати актуального опитування соцгрупи "Рейтинг", інформує 24 Канал.

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При цьому кількість українців, які взагалі виступають проти оголошення тривог, не перевищує 5%.

Найбільше ідею про оголошення тривог під час злетів МіГ-31К залежно від загроз підтримали жителі Києва, а саме – 59%.



Що думають українці про те, чи потрібна повітряна тривога під час злетів МіГ / Скриншот опитування "Рейтинг"

"Рейтинг" також опитав українців, наскільки високою вони бачать загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту. Згідно з результатами, близько третини українців оцінюють її як високу.

Найбільше таких серед мешканців Києва (57%), а також прифронтових і деокупованих областей так вважають до 20%.

Що відомо про тривалі тривоги під час злетів МіГів

17 листопада президент України Володимир Зеленський під час Ставки доручив військовому командування запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв Кинджалів не паралізували країну на години.

Річ у тім, що МіГ-31К – це модифікація російського винищувача МіГ-31 з можливістю використання гіперзвукової ракети Кинджал.

Під час злетів МіГів останнім часом повітряна тривога може тривати по 3 – 4 години, оскільки окупанти почали відпрацьовувати дозаправку в повітрі.

"Рейтинг" опитував жителів України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областях, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Опитування охоплює 1000 респондентів.