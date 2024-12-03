Тривога по всій Україні: росіяни підіймали у небо МіГ-31К
Вранці 3 грудня по всій країні оголосили повітряну тривогу. Причиною був зліт МіГ-31К.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Зауважимо, що саме цей винищувач є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
Дивіться також Путін погрожує "Орешником" Україні: чи може ракета нести ядерку і яка ППО здатна її збити
Що відомо про тривогу в Україні
Монітори пишуть про посадку винищувача МІГ-31К на аеродром базування. Очікуються відбої. Де зараз лунають сирени: дивіться на карті "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К!", – повідомили у Повітряних силах.
Актуальна карта тривог в Україні
Монітори пишуть про посадку винищувача МІГ-31К на аеродром базування. Очікуються відбої.
Де зараз лунають сирени: дивіться на карті
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К!", – повідомили у Повітряних силах.
Характеристики російського МіГ-31К
Так, МіГ-31 – був першим радянським винищувачем 4 покоління. Спочатку він призначався для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей.
Винищувач МіГ-31 має такі характеристики:
- швидкість до 3 400 кілометрів на годину,
- стеля 20 кілометрів,
- радіус дії 720 кілометрів,
- вага 46,75 тонни.
У випадку злету МіГ-31К у Росії на території України неодмінно лунає повітряна тривога. Адже ракета Х-47 "Кинджал", яку несе цей літак, становить загрозу для всіх регіонів країни. Ця ракета може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.