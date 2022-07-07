Тривога на Сході, вибухи у Харкові: перебувайте у безпеці

Через чергову загрозу ворожих обстрілів вночі 7 липня на Сході оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі Харкова знову повідомляють, що чують вибухи.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих обстрілів в Україні загинули вже багато мирних жителів, зокрема дітей.

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На Сході лунають сирени

Приблизно о 1:00 7 липня у східних областях почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Харківській області,

Донецькій області,

Дніпропетровській області,

Запорізькій області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Однак її оголосили ще 4 квітня – тобто понад 93 дні тому.

У Харкові повідомляють про вибухи

Під час повітряної тривоги не варто поширювати фото чи відео з місць ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також не слід повідомляти про місця "прильотів" російських снарядів чи ракет. Така інформація лише допомагає загарбникам коригувати вогонь.

Приблизно через 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги харків'яни почали повідомляти, що чули вибухи.

Наразі походження цих звуків невідоме – це могла бути як робота нашої ППО, так і черговий російський "приліт".

Офіційної інформації щодо цього поки немає. Однак у будь-якому випадку до відбою повітряної тривоги краще не виходити з укриттів та не наражати себе на небезпеку.

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Деякі ракети, які випустили загарбники, впали в бєлгороді

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що у Харкові вкотре неспокійна ніч, адже з російського бєлгорода знову випустили ракети. Зауважте, що окупанти доволі часто гатять саме звідти, адже відстань між містами становить усього 80 кілометрів.

Частина вибухів – це робота систем ППО. Однак цей обстріл не минув без ексцесів. 2 ракети загарбників впали одразу ж після запуску в тому ж бєлгороді. Після цього, за інформацією місцевих телеграм-каналів, у місті почалася пожежа.

Ще 2 ракети "відмовилися" летіти в Україну та повернулися майже в ту ж точку, з якої вилетіли, тобто в бєлгород,

– зазначив Геращенко.

На відео, які опублікував радник міністра, можна побачити, як випущена росіянами ракета летить вгору, потім на кілька секунд завмирає та падає донизу. Така ж доля чекала наступну.

Дивіться відео, як у бєлгороді впали ракети:

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