Росіяни вже запустили "Шахеди": яким областям загрожують ударні дрони

31 жовтня 2024, 18:25
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Автор: Ірина Чеботнікова

У четвер, 31 жовтня, ворог запустив дрони-камікадзе дуже рано – ще до шостої вечора. Уже традиційно ворожі безпілотники заходять через Сумщину.

24 Канал повідомляє про загрози в повітряному просторі України з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил. Також додаємо дані з моніторингових спільнот.

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Де летять "Шахеди" і в яких областях оголошено тривогу

19:12, 31 жовтня

Рух ударних БпЛА

  • БпЛА в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс західний.
18:38, 31 жовтня

Дрони розлітаються Україною

  • БпЛА з Сумщини, курс західний.
  • БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс південний.
18:22, 31 жовтня

Моніторингові канали пишуть, що скоро можуть бути і пуски з Півдня.

18:21, 31 жовтня

Де зараз тривога

17:57, 31 жовтня

Де летять "Шахеди"

  • БпЛА з Сумщини на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
  • БпЛА з Сумщини, курс західний.
17:48, 31 жовтня

Сумська область – загроза ударних БпЛА.