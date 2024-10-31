Росіяни вже запустили "Шахеди": яким областям загрожують ударні дрони
У четвер, 31 жовтня, ворог запустив дрони-камікадзе дуже рано – ще до шостої вечора. Уже традиційно ворожі безпілотники заходять через Сумщину.
24 Канал повідомляє про загрози в повітряному просторі України з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил. Також додаємо дані з моніторингових спільнот.
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Де летять "Шахеди" і в яких областях оголошено тривогу
Моніторингові канали пишуть, що скоро можуть бути і пуски з Півдня. Сумська область – загроза ударних БпЛА.
Рух ударних БпЛА
Дрони розлітаються Україною
Де зараз тривога
Де летять "Шахеди"
Моніторингові канали пишуть, що скоро можуть бути і пуски з Півдня.
Сумська область – загроза ударних БпЛА.