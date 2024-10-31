Росіяни вже запустили "Шахеди": яким областям загрожують ударні дрони

У четвер, 31 жовтня, ворог запустив дрони-камікадзе дуже рано – ще до шостої вечора. Уже традиційно ворожі безпілотники заходять через Сумщину.

24 Канал повідомляє про загрози в повітряному просторі України з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил. Також додаємо дані з моніторингових спільнот.

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