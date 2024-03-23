У частині України – повітряна тривога: на Херсонщині лунають вибухи
23 березня 2024, 20:44Читать новость на русском
Ввечері 23 березня у багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу. Спершу ворог запустив "Шахеди", а згодом вдарив балістикою.
Про загрозу повідомили Повітряні Сили України. Жителів областей, в яких оголошена повітряна тривога, закликають перейти в укриття.
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Україною шириться повітряна тривога
21:08 У деяких областях повідомили про відбій загрози. Наразі тривога оголошена в таких регіонах:
20:46 Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так: