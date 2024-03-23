У частині України – повітряна тривога: на Херсонщині лунають вибухи

23 березня 2024, 20:44
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Ввечері 23 березня у багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу. Спершу ворог запустив "Шахеди", а згодом вдарив балістикою.

Про загрозу повідомили Повітряні Сили України. Жителів областей, в яких оголошена повітряна тривога, закликають перейти в укриття.

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Україною шириться повітряна тривога

21:08 У деяких областях повідомили про відбій загрози. Наразі тривога оголошена в таких регіонах:

21:01 У Херсоні повторні вибухи.20:55 У Херсонській області знову вибух.20:54 Ворог запустив КАБи по Сумській області.20:52 Безпілотник прямує у бік Харківської області.20:48 В районі Павлограду Дніпропетровської області БпЛА невстановленого типу. Тим часом Краматорськ під обстрілом балістики та авіації.

20:46 Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:

20:45 Ракета припинила існування в повітряному просторі.20:42 Спостерігачі повідомили про вихід ще однієї ракети з окупованого Криму, яка летіла у бік Запоріжжя.20:39 Моніторингові канали заявили, що в межах Херсонської області пролунав вибух.20:35 З'явилась додаткова загроза балістичного озброєння в областях. Повітряну тривогу оголосили в більшості регіонів країни.20:25 Повітряні Сили повідомили про рух ударних БпЛА у бік Миколаївської та Херсонської області.
 

 

Автор: Анастасія Кушпіт