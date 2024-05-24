Затрофеїли найсучасніший російський танк: українські воїни вивезли Т-90 "Прорив 3"

Українські захисники здобули черговий трофей. Цього разу новітній російський танк Т-90 "Прорив 3". Окупанти кинули його на полі бою.

Операція з вивезення трофея зайняла 4 місяці. Залучили багато людей і техніки, втім, вдалося.

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Підбитий танк непогано зберігся

Бійці 225 ОШБ змогли витягти з 6 спроби за 4 місяці. За весь період операції залучали мінометників, піхоту прикриття, БпЛА, евакуацію, зв'язківців і танкістів.

Ось такий Т-90 "Прорив 3" о**и (росіяни – 24 Канал) залишили на полі бою. Операція зайняла 4 місяці, було залучено багато людей і техніки, та все ж нам вдалося вивезти трофей!

– заявили у 225 Окремому штурмовому батальйоні.

У батальйоні зауважили, що за 8 місяців інші бригади 12 разів спробували витягнути танк. Втім, не змогли.

Також захисники показали кадри зі здобутим трофеєм. Зауважили, що підбитий ворожий танк непогано зберігся.

Бійці 225 ОШБ вивезли ворожий Т-90 "Прорив 3": дивіться відео

Коротка довідка. Т-90М "Против" – найсучасніший російський танк. Це глибока модернізація Т-90.