У трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи, – Зеленський

Ввечері 8 січня Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він повідомив, що в трьох регіонах ще тривають рятувальні роботи після ранкового обстрілу.

Під час звернення Зеленський розповів про наслідки нинішніх обстрілів та важливі міжнародні розмови. Про це пише 24 Канал.

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У 3 областях досі тривають рятувальні роботи

Президент повідомив, що станом на вечір у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина та Хмельниччина.

Я вдячний усім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, хто залучений. Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким! Держава-терорист неодмінно відчує нашу їй відповідь,

– сказав український президент.

Відбулися 3 міжнародні розмови

Володимир Зеленський сказав, що нині, 8 січня, відбулися 3 міжнародні розмови.

Спочатку – Емір Кувейту. Я подякував за підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави. Розповів про ситуацію з російським терором – про постійні ракетні удари, удари дронів по наших містах і селах. Запевнив, що попри все Україна залишиться одним із донорів глобальної продовольчої безпеки та загалом стабільності,

– повідомив президент.

Крім цього, глава держави спілкувався із Королем Бахрейну. Він подякував йому за участь в попередніх зустрічах щодо Формули миру й запросив узяти участь у новій зустрічі, що запланована у Давосі.

Натомість ввечері відбулася розмова з Еміром Катару. За словами президента, особливо вагомою для нього була тема звільнення наших полонених.

Посередництво Катару, лідерство цієї держави вже довело свою результативність, і я вдячний за готовність і надалі співпрацювати, щоб повернути додому з російської неволі більше українців і українок, дорослих і дітей,

– розповів він.

Крім цього, сторони обговорили й роботу щодо Формули миру та організацію майбутнього саміту миру за участю світової більшості.

Також Володимир Зеленський подякував Катару за підтримку гуманітарної ініціативи "Зерно з України" та загалом зусиль щодо захисту мирної навігації в Чорному морі.

Січень буде насиченим щодо зовнішньої політики

Президент повідомив, що провів нараду щодо подальшої міжнародної роботи й, за його словами, "цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики".

Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. Нашу ППО. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії – як тих, що вже застосовані… Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо й над новими санкціями: архітектура тиску на Росію має зміцнюватися. І ще одне пріоритетне завдання – наблизити реальні рішення для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості. Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і Росія заплатить,

– зазначив він.

Традиційно він подякував усім, хто допомагає Україні й українцям, які дбають про свою країну та оточення.