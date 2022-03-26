У трьох районах на Сумщині тривають запеклі бої, – Живицький
26 березня 2022 , 08:37Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький
На Сумщині тривають запеклі бої. Зокрема, ворог найбільше атакує Конотопський, Сумський та Охтирський райони.
Тривають воєнні дії і в Тростянецькій громаді. Про ситуацію на Сумщині за добу 25 березня розповів Дмитро Живицький.
Зверніть увагу Молимося, щоб цього не сталося, – Живицький оцінив загрозу хімічної атаки на Сумщині
На Сумщині ситуація залишається напруженою, тривають запеклі бої... Це Конотопський район, Сумський, Охтирський – активна фаза боїв,
– каже голова ОВА.
Деякі громади досі перебувають під контролем російських окупантів. Там відбувається терор і геноцид. Окупанти продовжують обстрілювати передмістя Сум та бомбардувати Охтирку.