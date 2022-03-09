У Тростянці загинуло троє цивільних, ще троє – травмовані

Мер Тростянця Юрій Бова повідомив, що у громаді загинуло троє цивільних людей. Серед них дитина 2008 року народження. Вони загинули від вибуху снаряду.

За словами міського голови Тростянця, в місто з-під Сум стягнулися сотні одиниць ворожої техніки. Російські військові з центру міста, з вокзалу, відкрили хаотичний вогонь в бік Великої Писарівки, інших сіл та по мікрорайонах міста.

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На жаль троє цивільних загинуло (з них одна дитина 2008 року народження), які чомусь опинилися біля транспортної прохідної Електропобутприладу і загинули від вибуху снаряду. Ще одній людині наразі роблять операцію в нашій лікарні, – повідомляє міський голова.

Троє людей із різних частин міста постраждали від осколків. Вони наразі в лікарні, де їм надають допомогу.

Також Бова закликав містян не виходити з дому, а у випадку пострілів спускатися до підвалів, де й перечекати бойові зіткнення.

Наслідки обстрілів / Фото фейсбук Юрій Бова

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