Троянський кінь Кремля: як Росія може у всіх під носом розмістити ядерні ракети

Російський військовий літак – в аеропорту Гавани. Поки ним російські солдати перевозять гуманітарний вантаж.

Незабаром все може змінитися і на острові Свободи можуть з'явитися російські ракети. Це одна з погроз США.

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Погрози ядерною зброєю

Росіяни озвучили це американським дипломатам під час переговорів щодо гарантій безпеки в Європі. У такий спосіб Кремль намагається змусити Білий дім до поступок.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що до компромісів має готуватись американська сторона. Росія ж приїхала сюди з чіткою позицією, яка має низку елементів, які цілком зрозумілі й сформульовані настільки чітко, зокрема на вищому рівні.

Відхилень від наших підходів просто не може бути,

– повідомив Рябков.

Росіяни погрожують розмістити свої ракети не лише на Кубі, а й у Венесуелі. Журналісти The New York Times з'ясували, що Кремль може навіть піти на розміщення ядерної зброї поруч з американськими кордонами.

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"Були натяки, хоча і нечітко сформульовані, що ядерну зброю можуть перекинути в місця, можливо, неподалік від узбережжя Сполучених Штатів. Це скоротить запас часу після запуску ракет до 5 хвилин, що потенційно може спричинити протистояння, схоже на Карибську кризу 1962 року", – певні у виданні.

Які шляхи може розглядати Кремль

Доправити в Латинську Америку ядерні боєголовки росіяни можуть кількома шляхами. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що зброю можна доставити будь-яким кораблем або ж підводним човном. Є Балтійські країни та Північний і Далекосхідний флоти.

Найнепомітніший – це дизельно-електричний підводний човен. Він не залишає так званого радіоактивного шлейфа, який відстежується супутниками,

– відмітив Жданов.

Проте одними боєголовками потенційного ворога не налякаєш. Якщо перекидати ядерну зброю, то туди треба перекидати й носії ядерної зброї, зауважив військовий експерт.

Це може бути авіація або пускові ракетні комплекси. З авіацією ще більш-менш – вона може долетіти там і сісти на аеродром. З ракетними комплексами може бути проблема. Його у підводний човен не запхнеш, треба везти суховозом. Великим вантажним судном. Олег Жданов Військовий експерт

Можливе повторення сценарію Карибської кризи 1962 року. Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик пояснив, якщо американська розвідка отримає повідомлення, що таке роблять, то вони спробують перехопити російський корабель, який таке робитиме.

Режими в Кубі й Венесуелі можуть відмовити Путіну

У росіян можуть виникнути не лише логістичні проблеми, а й суто політичні. На Кубі новий режим лише формує свою політичну силу. Відтак може і не погодитися на співпрацю з Москвою, аби не зіпсувати вкрай і без того дуже хиткі стосунки із сусідом – США.

Зверніть увагу Путін перейшов до глобального протистояння

Ситуація у Венесуелі краща. Москва допомогла венесуельському президенту Ніколасу Мадуро 3 роки тому утриматися при владі. Проте й тут на заваді можуть стати ті ж Штати.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик пояснив, що росіяни розумітимуть, що тоді вже точно проти них будуть якісь дії зі Штатів. Намагалися щось зробити з Мадуро і Дональд Трамп, і до нього.

Зараз Джо Байден нічого не робить. Проте ж якщо Мадуро погодиться на таке, то, можливо, будуть більш активні дії,

– відмітив Дубовик.

Чи бути ядерній зброї в Білорусі

Швидше за все російські ядерні боєголовки можуть з'явитися в Білорусі. Задля цього самопроголошений президент країни заходиться змінювати Конституцію. З неї прибрали пункт про без'ядерний статус країни. Голосування за зміни відбудуться наприкінці лютого 2022 року.

Олександр Лукашенко дійсно колись балансував між Заходом і Росією, але зараз цього вже нема. Він повністю в кишені Путіна і не є самостійним гравцем. Він абсолютно зараз у глухому куті й у нього нема ніякого іншого вибору, аніж погодиться на те, що Росія буде робити. Володимир Дубовик Директор Центру міжнародних досліджень

Нова холодна війна у Європі

Це вже буде серйозною загрозою європейським країнам. Насамперед Східній Європі. Відтак уже зараз уряди країн Балтії запросили додаткову військову присутність США у себе.

Французи планують відправити свої літаки до Румунії для підтримки союзника щодо НАТО. Нідерланди ж розмістили своїх солдатів у Болгарії.

Таке протистояння Росії й Заходу може вилитися у нову холодну війну в Європі. Росія навряд зможе її виграти.

Поки що ж Кремль взяв паузу. У Москві ще не вирішили: чи продовжити нагнітати напругу на східних кордонах НАТО, чи все ж таки піти на компроміси в питаннях безпеки в Європі.