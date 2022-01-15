Троє арабів у захисних медкостюмах намагались потай потрапити в Румунію

Прикордонники Мукачівського загону затримали 3 нелегальних мігрантів. У захисних медичних костюмах вони намагалися потрапити у Румунію.

Інформацію про можливий незаконний перетин державного кордону надали офіцери оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.

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Прикордонники затримали нелегалів

Отримавши цю інформацію, спільний прикордонний наряд військовослужбовців відділу "Яблунівка" та оперативно-розшукового відділу приблизно о 01:00 15 січня пішов шукати нелегальних мігрантів. Трьох зловмисників затримали за 50 метрів до кордону.

Цікаво, що нелегали, аби залишатися непоміченими на засніженій місцевості, навіть одягли заздалегідь придбані захисні медичні костюми білого кольору.



Нелегали намагалися незаконно потрапити у Румунію / Фото Держприкордонслужби

Документів порушники не мали

Жодних документів чоловіки прикордонникам не надали. Спершу усі троє назвались громадянами Сирії.

Однак згодом з'ясувалося, що один із затриманих є громадянином Єгипту. Ба більше – усіх трьох шукачів кращої долі правоохоронці затримують уже не вперше.

Наразі прикордонники з'ясовують причетність інших людей до незаконної подорожі іноземців. На самих нелегалів склали протоколи про адмінправопорушення. Справи щодо них скерують до суду, який і надасть правову оцінку їхнім діям.

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