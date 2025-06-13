Троє з чотирьох загиблих – українці, – Зеленський розповів про моторошну ДТП у Франції

У жахливій ДТП у Франції постраждало багато українців, серед поранених є діти. Також відомо, що троє з чотирьох загиблих пасажирів були українцями.

Про це у п'ятницю, 13 червня, у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Він відреагував на смертельну аварію.

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Як відреагував Зеленський на аварію

Володимир Зеленський повідомив деталі про трагічну ДТП у Франції.Він констатував, що діти поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані. По дорозі до Парижа автобус втратив керування та зʼїхав у кювет.

Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога,

– ідеться у повідомленні.

За його словами, МЗС України направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції. Вони надають сприяння громадянам і підтримують зв’язок із родинами постраждалих.

Вони також контактують із представниками французьких органів влади та служб на місці події. Андрій Сибіга та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко регулярно інформують про стан постраждалих і всі обставини події.

"Вдячний французькій владі за масштабне залучення рятувальних служб: понад 50 аварійних бригад були задіяні, щоб терміново доставити наших дітей до лікарень, і вони продовжують допомагати нашим людям", – додав він.

Крім вищезгаданого, президент зазначив, що офіс Еммануеля Макрона продовжує допомагати і тримати ситуацію на контролі. Мобілізований також антикризовий центр МЗС Франції та місцеві органи влади.

На його думку, це справжній вияв французької солідарності. Володимир Зеленський також висловив співчуття всім родинам постраждалих, висловивши надію на якнайшвидше одужання поранених дітей.

Нагадаємо, у Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман у п'ятницю, 13 червня, близько 13:00 український пасажирський автобус потрапив в аварію. У ньому були діти з Чернівців, які поверталися додому зі шкільної екскурсії.