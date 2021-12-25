Троє військових отримали почесні нагороди: Зеленський підписав указ
25 грудня 2021 , 20:47Читать новость на русском
Джерело:ОП
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох військових ЗСУ. Двом присвоїли ордени Данила Галицького, ще одному – "За мужність".
Про це мовиться в указі глави держави №672/2021. Зеленський підписав його ще у четвер, 23 грудня. Згодом документ опублікували на сайті Офісу Президента.
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Як відзначили на сайті ОП, військових нагородили за особисту мужність, виявлену під час виконання бойових та спеціальних завдань, а також зразкове виконання службового обов'язку.
Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримав:
- підполковник Романенко Дмитро Володимирович.
Орден Данила Галицького отримали:
- полковник Кузьменко Дмитро Олександрович;
- капітан Палка Віталій Вікторович.