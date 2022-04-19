Росіяни обстріляли житлові райони Харкова: 3 людей загинули, багато поранених

Російські окупанти вкотре обстріляли житлові райони Харкова. Зокрема, Київський та Індустріальні райони.

Голова Харківської ОВА розповів, що росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35 – 40 кілометрів. Наразі відомо про 3 загиблих.

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Окрім того, за різними даними відомо про від 16 до 21 пораненого.

Також росіяни обстріляли Дергачівський та Чугуївський райони. Синєгубов зауважив, що бригади екстреної медичної допомоги героїчно працюють у посиленому режимі.

Інтенсивність обстрілів збільшилася

Голова Харківської ОВА заявив, що інтенсивність обстрілів збільшилася. Місцевих жителів закликали не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Не створюйте черг, не збирайтеся великими групами людей, зараз це дуже небезпечно.

Ми розробляємо спільно із військовими план безпекових заходів до великодніх свят, просимо із розумінням поставитися до певних обмежень, про які детально повідомимо згодом,

– наголосив Синєгубов.

Обстріл на Салтівці

Вдень 19 квітня російські окупанти обстріляли Салтівку. Загинули 3 людей. Окрім того, за даними джерел 24 каналу, є постраждалі.

Мешканців Салтівки, зокрема, Київського району, закликали перебувати вдома.

Росіяни обстріляли Салтівку / Фото Олександра Лапшина

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