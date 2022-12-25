Герої, спочивайте з миром: під час розмінування Херсонщини загинули троє рятувальників

Під час розмінування Херсонщини загинули 3 житомирських рятувальників. Трагедія сталася напередодні Різдва.

Герої служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області. Вони ліквідовували наслідки нелюдських дій російських окупантів – розміновували Херсонщину.

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Увесь багатотисячний колектив Служби порятунку схиляє у скорботі голови перед Героями! Вони назавжди залишаться у нашій пам'яті патріотами своєї країни та справжніми професіоналами своєї справи. Спочивайте з миром, наші Герої! Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі,

– мовиться у повідомленні.

Імена загиблих героїв

Сергій Курінний – прапорщик служби цивільного захисту, водій-сапер групи піротехнічних робіт;

Дмитро Краснощоков – молодший сержант служби цивільного захисту;

Олексій Сич – фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту (помер від отриманих травм дорогою до лікарні).



На Херсонщині загинули 3 рятувальників / ДСНС у Житомирській області

За попередніми даними, прощання з героями відбудеться 26 грудня у Житомирі. Деталі повідомлять згодом.

У боях під Бахмутом загинув режисер Бобало

Український режисер Олег Бобало загинув, захищаючи Україну на фронті.

Герой пішов з життя на Донеччині 21 грудня.

Дату прощання з Бобалом наразі не оприлюднюють.

Бобало увійшов в історію України як воїн, режисер телефільмів, телепрограм та рекламних роликів.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих героїв.