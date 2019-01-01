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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Троє українців потрапили у топ-50 перспективних молодих футболістів за версією УЄФА

      236 Читать новость на русском
      Андрій Лунін
      Андрій Лунін

      УЄФА склав список 50 найперспективніших молодих гравців Європи. До нього увійшли відразу три українці.

      Це воротар "Леганесу" Андрій Лунін, захисник "Динамо" Віталій Миколенко і хавбек "Динамо" Микола Шапаренко.

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      "Лівий захисник витіснив зі стартового складу киян гравця збірної Хорватії Йосипа Піваріча. У листопаді дебютував у складі дорослої збірної України", - сказано про 19-річного Миколенка.

      А наступної характеристики удостоївся 20-річний Шапаренко: "Молодий плеймейкер забив розкішний гол в матчі Ліги Європи з "Ренном" і допоміг киянам посісти перше місце в групі. Провів в 2018-м чотири матчі за національну збірну".

      Що стосується Луніна, то восени 19-річний воротар "Леганесу" і збірної України відзначився сухою серією: "Взятий в оренду у "Реала" воротар має відмінну реакцією. Восени зіграв три поспіль сухих матчі за клуб і збірну".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Динамо Андрій Лунін УЄФА
      Джерело: 24 Канал
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