Троє українців потрапили у топ-50 перспективних молодих футболістів за версією УЄФА

УЄФА склав список 50 найперспективніших молодих гравців Європи. До нього увійшли відразу три українці.

Це воротар "Леганесу" Андрій Лунін, захисник "Динамо" Віталій Миколенко і хавбек "Динамо" Микола Шапаренко.

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"Лівий захисник витіснив зі стартового складу киян гравця збірної Хорватії Йосипа Піваріча. У листопаді дебютував у складі дорослої збірної України", - сказано про 19-річного Миколенка.

А наступної характеристики удостоївся 20-річний Шапаренко: "Молодий плеймейкер забив розкішний гол в матчі Ліги Європи з "Ренном" і допоміг киянам посісти перше місце в групі. Провів в 2018-м чотири матчі за національну збірну".

Що стосується Луніна, то восени 19-річний воротар "Леганесу" і збірної України відзначився сухою серією: "Взятий в оренду у "Реала" воротар має відмінну реакцією. Восени зіграв три поспіль сухих матчі за клуб і збірну".

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