"Схеми" назвали структуру, яка ініціювала виїзд депутата Трубіцина за кордон

Нещодавно журналісти з'ясували, що депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин виїхав за кордон з дозволу української розвідки. В ГУР заявили, що дозвіл запросила "інша силова структура", проте не назвали її.

Своєю чергою Трубіцин виїхав за кордон тоді, коли в Україні його підозрюють в хабарництві. У лютому 2022 року його та ще п'ять осіб викрили на хабарі в розмірі 1,26 мільйона гривень.

Важливо Депутат-хабарник Трубіцин виїхав за кордон завдяки листу від Буданова, – "Схеми"

Хто ініціював виїзд Трубіцина за кордон

Вищезгадане звернення дійсно було ініційоване командуванням Сил спеціальних операцій в січні 2023 року. Мета цього звернення – виїзд за кордон Владислава Трубіцина як представника благодійного фонду "Рідна Оболонь" та ще чотирьох осіб, теж від цього фонду,

– розповів речник ССО Олександр Кіндратенко.

За його словами, Трубіцин та ще група осіб виїхали, щоб виконати спеціальне завдання щодо забезпечення ССО спеціальним обладнанням.

Речник запевнив, що не може розповісти про характер завдання, тому що воно "містить дані, що становлять службову таємницю". Проте додав, що Сили спеціальних операцій "вкрай негативно" ставляться до того, що "ця особа скористалась таким приводом під час війни у своїх особистих цілях і не повернулась в Україну задля виконання процесуальних обов'язків у суді".

Журналісти попросили ССО ЗСУ, щоб вони надали копію їхнього клопотання до розвідки про сприяння виїзду за кордон депутата Трубіцина. Аналогічний запит відправили в розвідку, проте відповіді станом на 2 травня не отримали.

Однак журналісти отримали документ з власних джерел в оборонних структурах. Там закриті персональні дані осіб, проте є інформація щодо виїзду Трубіцина.



Як Трубіцин виїхав за кордон / Скриншот з сайту "Радіо Свобода"

Документ датований 20 січня 2023 року. У листі командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко звертається на ім'я очільника розвідки Кирила Буданова. Він просить посприяти виїзду п'ятьох осіб, "які є волонтерами". У списку є Владислав Трубіцин.

Виїжджати вони могли з 28 січня до 25 травня 2023 року. Журналісти писали, що Трубіцин за цей час виїхав тільки раз і в Україну не повертався.

Що відомо про скандал з виїздом Трубіцина