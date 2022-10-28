Трудова мобілізація в Україні: що передбачає та кого призиватимуть

В Україні заговорили про новий вид мобілізації – цільову. Вона передбачає роботу щодо відновлення інфраструктури, яка була зруйнована у наслідок війни.

Голова профільного комітету Верховної Ради, співавтор закону про трудову мобілізацію Олег Бондаренко розповів, що відповідний закон набрав чинності в березні. За його словами, цільова мобілізація має бути відповідно до Кодексу цивільного захисту України з метою ліквідації наслідків ведення військових дій та надзвичайних ситуацій після закінчення воєнного стану, пише 24 канал.

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Що відомо про трудову мобілізацію

Він зазначив, що цільова мобілізація – не нове явище для нашого законодавства. Раніше були випадки, коли населення залучалося для ліквідації наслідків, наприклад, повені.

Ті категорії населення, які підпадають під цільову мобілізацію,

Бондаренко переконаний, що цільова мобілізація буде вкрай необхідною. Вона може вводитися відповідно до указу президента, де будуть вказані обсяги, терміни проведення та цілі.

Чиновник відповів на запитання, чи почнеться така мобілізація після закінчення воєнного стану: "Нема потреби розподіляти зараз на ліквідацію наслідків під час воєнного стану та після нього. За необхідності така мобілізація може відбутися і під час воєнного стану".

Кого мобілізують та що робити з тими, хто не хоче працювати

За словами Бондаренка, найімовірніше, що мобілізовуватимуть через військові адміністрації. Відповідальності від ухилення трудової мобілізації не передбачено.

Якщо держава поставить перед собою це завдання, то ми будемо регулювати питання відповідальності,

– сказав Бондаренко.

Чиновник зазначив, що обсяг людей, які будуть залучатися до такої мобілізації – буде визначатися відповідно до цілей. До цільової мобілізації можуть залучити всіх дієздатних осіб, які зможуть виконувати ті чи інші роботи.

До яких робіт залучатимуть

Чітко визначеного переліку робіт наразі не існує. Бондаренко запевняє, що всі роботи, які спрямовані на відбудову країни, на створення економічного продукту, можуть вважатися як суспільно-значущі роботи.

Роботи по створенню нових будівель, нових доріг, інфраструктури, польові роботи не потребують кваліфікації. А от, наприклад, розбирання завалів потребує особливого допуску. Це робота рятувальних підрозділів, цим займається ДСНС, спеціально підготовлені волонтери. Якщо роботи потребуватимуть кваліфікації, то будуть визначатися згідно з необхідними професіями.

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