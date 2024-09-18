Стерненко опублікував нові докази, що Труханов може бути громадянином Росії

Днями стало відомо, що міський голова Одеси Геннадій Труханов може мати російський паспорт та банківську картку. Український активіст Сергій Стерненко опублікував чергові докази російського громадянства одеського мера.

Цього разу Стерненко показав довідку з міністерства внутрішніх справ Росії та заяву на видачу паспорта. Останній документ написаний від руки.

Дивіться також Труханов має громадянство Росії й у лютому 2022 року оформляв банківську картку, – Стерненко

Один із документів датований 2020 роком

Довідку Труханова з міністерства внутрішніх справ Росії активіст Сергій Стерненко отримав зі своїх верифікованих джерел. Опублікований документ виданий у 2020 році.

Сам Труханов намагався анулювати старий паспорт. Але не відмовився від громадянства агресора,

– каже Стерненко.

До слова, згідно з копіями документів, мер Одеси міг писати заяву про видачу російського паспорта 18 березня 2011 року. Адресою там вказано російське місто Сергіїв Посад.

Довідка з мвс Росії на ім'я Труханова / Фото Сергія Стерненка

Інший опублікований Стерненком доказ – заява на видачу паспорта, "написана труханівською рукою".

Заява Труханова на отримання російського паспорта / Фото Сергія Стерненка

До слова, Геннадій Труханов раніше уже коментував допис Сергія Стерненка. Тоді одеський міський голова заявив, що історія з його "російським громадянством" тягнеться з 2014 року.

Протягом цього часу з'являються якісь скани, фотографії та "витяги". Всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов не має російського громадянства,

– запевнив Труханов.