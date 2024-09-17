Труханов має громадянство Росії й у лютому 2022 оформлював банківську картку, – Стерненко

Міський голова Одеси Геннадій Труханов дійсно, ймовірно, має російський паспорт. Також він напередодні повномасштабного вторгнення міг оформлювати російську банківську картку.

Український активіст Сергій Стерненко повідомив, що дані про російський паспорт Труханова узгоджуються з відомостями, які раніше публікували українські журналісти.

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Що розповів Стерненко

Міський голова Одеси Геннадій Труханов дійсно має російське громадянство. І, ймовірно, оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення. А саме 9 лютого 2022 року. Про це свідчать отримані мною відомості зі злитих російських баз даних,

– написав Стерненко.

Він пояснив, що дані про паспорт узгоджуються з відомостями, які раніше публікували українські журналісти. Зокрема, інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі паспорта.

Стерненко показав документи зі злитих баз даних / фото з телеграм-каналу активіста

Згідно з копіями документів, Труханов міг писати заяву про видачу паспорта Росії 18 березня 2011 року. Адресою вказав російське місто Сергіїв Посад, вулиця Паркова, 5.

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До речі, Геннадій Труханов прокоментував публікацію Сергія Стерненка, заявивши, що історія з його начебто "російським громадянством" тягнеться з 2014 року, коли вперше висунув свою кандидатуру на посаду мера Одеси.

Протягом цього часу з'являються якісь скани, фотографії та "витяги". Всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов не має російського громадянства,

– запевнив мер Одеси.

Він додав, що для перевірки таких даних існують відповідні державні та правоохоронні органи.

Що раніше писали про російський паспорт Труханова

Раніше у ЗМІ неодноразово писали про "російський паспорт" Труханова, проте мер постійно ці дані заперечував та навіть публікував фото відповідної довідки від генконсульства Росії в Одесі.

До речі, у 2017 році Труханов через російський суд анулював свій паспорт громадянина Росії.

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Проте, наприклад, у 2018 році "Слідство.Інфо" повідомило, що в новій порції документів Panama Papers знайшли копію російського паспорта Геннадія Труханова. Тобто, ймовірно, у мера Одеси є або було російське громадянство.