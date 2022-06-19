Труханов проти перейменування вулиці Пушкіна: його турбує "ненависть до всього російського"

Росіяни продовжують цілеспрямовано рівняти українські міста із землею, наступати на Україну та вбивати мирних мешканців. Але для мера Одеси Геннадія Труханова це не привід поривати усі зв'язки з ворогом.

Україна намагається зробити все для того, щоб порвати будь-які зв'язки з російськими окупантами. Втім, для декого навіть звірства росіян проти мирних українців не стали причиною відмовлятися від всього російського.

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Труханова лякає ненависть до всього російського

У New York Times вийшла стаття про Одеський оперний театр. Зокрема, в ній йдеться про відкриття театру та вплив культури на перемогу України над російськими варварами.

Мер Одеси Геннадій Труханов вдало прокоментував відкриття театру. Мовляв, Одеса жива, Україна жива, і нехай увесь світ бачить, що ми хочемо творити, а все, на що спроможна Росія – це вбивства та смерть. А якщо Путін захоче атакувати театр в Одесі – він зустрінеться з неймовірною хвилею ненависті в усьому світі.

А от коли в нього запитали про перейменування вулиці Пушкіна, то відповідь мера Одеси була дуже дивною.

Ні. Я б цього не підтримав. Одеса є міжкультурною столицею України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського,

– заявив Труханов.

На щастя, автор статті Роджер Коен одразу після коментаря Труханова підкреслив, що ця ненависть є результатом нападу російських окупантів, а українська нація як ніколи згуртувалася для захисту своєї держави та існування.

Війна Росії з Україною: останні події

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про те, що росіяни можуть обстріляти залізницю. Усі відповідні служби у регіоні попереджені та готові реагувати.

В анексованому Криму працівники автосервісу відмовилися лагодити автомобіль російських окупантів. Ті не забарилися з помстою – після "перевірки" будівлю визнали "незаконною", тому будуть її зносити. Також власику автосервісу сказали, що це буде для нього гарним уроком, і порекомендували виїхати в Україну.

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