Труханов сплатив 30 мільйонів застави та залишається на свободі
Джерело:24 канал
Мер Одеси Геннадій Труханов вніс повну суму застави по справі НАБУ та САП. Понад 30 мільйонів гривень він перерахував увечері 23 листопада.
Про це журналістам 24 каналу повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.
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Варто зазначити, що у понеділок, 22 листопада, минув термін, протягом якого одеський очільник мав внести заставу в 30 мільйонів гривень, встановлену для нього ВАКС.
Тим не менш, Труханов все ж таки сплатив повну суму, хоч і зі запізненням на добу.
Заставу міг внести Новинський
ЗМІ писали, що грошову заставу за Труханова міг внести Вадим Новинський. Один із чиновників мерії Одеси пояснив, що у випадку несплати САП вимагала б відправити політика до СІЗО.
Наразі у міського голови запобіжний захід передбачав тільки грошову заставу. Хоча прокуратура просила призначити Труханову тримання під вартою з правом вийти під 120 мільйонів.Зверніть увагу! ВАКС 17 листопада розглядала клопотання Труханова, який просив змінити запобіжний захід, щоб не сплачувати 30 мільйонів гривень. Проте, суму залишили незмінною.
"Одеська справа": що відомо
- Труханова та ще 15 фігурантів підозрюють у створенні злочинної організації.
- Вона нібито контролювала міську владу та передавала землі громади під забудову "потрібним" фірмам і займалася незаконною приватизацією та розкраданням бюджетних коштів.
- Усі фігуранти кримінального провадження нині свою провину заперечують.