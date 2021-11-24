Труханов сплатив 30 мільйонів застави та залишається на свободі

Мер Одеси Геннадій Труханов вніс повну суму застави по справі НАБУ та САП. Понад 30 мільйонів гривень він перерахував увечері 23 листопада.

Про це журналістам 24 каналу повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

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Варто зазначити, що у понеділок, 22 листопада, минув термін, протягом якого одеський очільник мав внести заставу в 30 мільйонів гривень, встановлену для нього ВАКС.

Тим не менш, Труханов все ж таки сплатив повну суму, хоч і зі запізненням на добу.

Заставу міг внести Новинський

ЗМІ писали, що грошову заставу за Труханова міг внести Вадим Новинський. Один із чиновників мерії Одеси пояснив, що у випадку несплати САП вимагала б відправити політика до СІЗО.

Наразі у міського голови запобіжний захід передбачав тільки грошову заставу. Хоча прокуратура просила призначити Труханову тримання під вартою з правом вийти під 120 мільйонів.

"Одеська справа": що відомо

Труханова та ще 15 фігурантів підозрюють у створенні злочинної організації.

Вона нібито контролювала міську владу та передавала землі громади під забудову "потрібним" фірмам і займалася незаконною приватизацією та розкраданням бюджетних коштів.

Усі фігуранти кримінального провадження нині свою провину заперечують.

ВАКС 17 листопада розглядала клопотання Труханова, який просив змінити запобіжний захід, щоб не сплачувати 30 мільйонів гривень. Проте, суму залишили незмінною.