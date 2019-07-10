Труханова виправдали: чому це сталося і що буде далі

Учора, 9 липня, Малиновський райсуд Одеси виніс виправдальний вирок одеському міському голові Геннадію Труханову та його поплічникам у справі "Краян" щодо ймовірної корупційної афери – заволодіння 185 мільйонів гривень з бюджету Одеси.

Читайте у матеріалі 24 каналу про те, які пристрасті вирували в одеському суді під час фінального засідання, як аргументували вирок судді, що думають про це Труханов, адвокати та прокурори. А також які настрої у громадських активістів, чи варто очікувати відставки мера та якого продовження невдовзі набуде справа мер Одеси.

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Не обійшлося без масових сутичок

Доки дочитували рішення у справі, сталися сутички між Муніціпальною вартою, прихильниками одеського мера та опозіційними до місцевої влади громадськими активістами.

Це сталось, оскільки Муніципальна варта та охоронці мера заблокували вхід до зали судового засідання і перешкодили, аби екс-губернатор Одеси Міхеїл Саакашвілі, громадсько-політичні діячі Олег Михайлик, Михайло Кузаконь та Аліна Подолянка зайшли всередину. Між опонентами відбулись сутички та штовханина.

Згодом поліція відтіснила всіх присутніх, нібито, задля їх безпеки і дотримання громадського порядку.

Поліція витіснила всіх людей з приміщення задля їх безпеки. Ситуація була складна. Наразі активістів не пускають у залу суду, де зачитують вирок Труханову,

– сказав тоді інспектор відділу поліції комунікації ГУНП в Одеській області Олександр Гриценко.



Сутички у приміщенні Малиновського суду Сутички у приміщенні Малиновського суду

Однак громадські діячі переконують: мовляв, поліція вигнала всіх з приміщення суду з подачі особистого охоронця Труханова.

Тітушки-муніципали заблокували залу засідання суду. У них більше повноважень, ніж у поліції. Поліція спостерігала, а труханівські посіпаки дали їм команду не пускати активістів і силовим способом їх витіснити,

– пояснює громадський діяч Михайло Кузаконь.

Саакашвілі назвав це "типовими штучками брудних бандитів, яких захищає поліція".

Поліцію мобілізували в той момент, коли я мав зайти в зал, аби просто побути присутнім. Ця одеська мафія на чолі з Трухановим захопила все. В Одеси перестали діяти закони держави, і почали діяти закони криміналітету! Ми бачимо, що одеська поліція – це вже приватна армія, яка підчиняється бандитам,

– висловився екс-губернатор Одеси.

Активіст приніс у суд сокиру та пилу

Відомо, що член політпартії "Демократична сокира" та член РГК при НАБУ Анатолій Мазур приніс на засідання суду над Трухановим сокиру і пилку. Рік тому Мазур розгромив сокирою автомобілі суддів під час обрання запобіжного заходу у Києві, коли мера Одеси випустили з-за ґрат на поруки.

Проте вчора чоловік з сокирою добровільно здав свої "інструменти" в камеру зберігання. Мазур пояснив, що приніс сокиру і пилу, бо повертався з дачі і не встиг завезти інструменти додому. Варто додати, що він також мав при собі газовий балончик і пласмасові наручники.

Що постановив одеський суд?

Труханова визнати невинуватим та виправдати його, оскільки не доведено, що у діях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення,

– виголосив голова судової колегії Сергій Черевко.

Виправдувальний вирок одеські судді Дмитро Передерко, ВІктор Корой і Сергій Черевко також оголосили заступнику мера Павлу Вугельману, директору Департамента міськгосподарства Олексію Спектору, його заступнику Володимиру Радіонову, депутату Одеської міськради Василю Шкрябу, а також директору фірми "Девелопмент Еліт" Петру Загодіренку, оцінщиці Галині Богдановій та адвокату Ігорю Кравченку.



Судова колегія у справі Труханова (справа на ліво): Корой, Черевко, Передерко



Фінальне засідання суду

Окрім того, судді постановили скасувати арешт майна Труханова та інших обвинувачених. А також повернути всі застави заставодавцям.

Варто додати, що суд визнав незаконно врученою підозру Труханову, а більшість важливих доказів назвав недопустимими. Окрім того, одеські судді вирішили, що змови і злочинного умислу при купівлі "Краяну" між фігурантами справи не було, а також про заволодіння майном місцевого бюджету, мовляв, не може йтися.

Труханов назвав рішення суду "вироком старій системі"

Мер Одеси висловився, що він дуже задоволений вироком, має філософський настрій і навіть не сумнівався, що рішення у справі буде саме таким. ВІн вкотре пожалівся, що мовляв, справа проти нього – політична розправа, а прокурори відривали його від роботи ці 7 місяців розгляду в суді.

Я не сумнівався у виправдальному вироці. Ця справа – політична розправа! Всі звинувачення САП щодо купівлі будівлі колишнього заводу "Краян" визнані не доведеними. Це – більше, ніж відновлення справедливості. Це більше, ніж моя особиста перемога і перемога моєї команди. Це – вирок старій системі, при якій подібний процес міг взагалі відбуватися, з самого початку це виглядало, як театр абсурду,

– заявив Труханов.



Геннадій Труханов під час прес-брифінгу в суді

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Він також наголосив, що мовляв, жодної омани міських депутатів у прийнятті рішення не було.

Спробуйте ввести їх в оману... Я пояснював прокурорам, що вони мають справу не з недоумками, а з людьми, які відбулись, як люди.... Але антикорупційні органи не побоялись сфабрикувати справу і штовхати її далі. Проте сьогодні у багатьох моїх колег з'явиться розуміння, що можна приймати серйозні рішення і навіть відстоювати їх в суді,

– тішився Труханов.

Щоправда, адвокат Труханова – Олександр Лисак був більш стриманий в оцінках. Він додав, що ще буде апеляція і касація. За його словами, якщо справа отримає остаточне виправдальне рішення, от тоді можна казати про остаточну перемогу фігурантів справи на чолі з Трухановим. Адвокат також заявив, що рішення суду – успішна робота адвокатів, націлена на отримання виправдального вироку.

Я завжди говорив, що треба переконувати судову гілку влади, оскільки суд буде ухвалювати рішення. Дякуємо суду, що прийняв нашу сторону,

– висловився максимально відверто Лисак.



Геннадій Труханов та частина фігурантів справи, яких виправдали

Насамкінець, Труханов також гаряче подякував за вирок суддям і зазначив, що попереду у нього і його команди "багато роботи". А також висловив надію, що в них "все вийде". От тільки, що вийде, не зазначив...

Прокурори подаватимуть апеляцію

Натомість прокурори клопотали ув'язнити Труханова і поплічників на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Спеціалізована антикорупційна прокуратура в коментарі 24 каналу повідомила: категорично не згодна з вироком.

Ми доводили 7 місяців, що всі 8 осіб на лаві обвинувачених обгрунтовано підозрювались. Усі докази зібрано належним чином, а вина вказаних осіб доведена,

– сказав прокурор Максим Кравченко.

На його думку, обвинувачені належним чином були повідомлені про підозру не особисто Генпрокурором чи його заступником, а через доручення.

"Повідомлення про підозру підписує уповноважена особа, що визначено у статтях 480 і 481 Кримінально-процесуального кодексу України щодо осіб, які мають певний імунітет – суддів і нардепів. Що і відбулося. Ми вважаємо, що є правильним вручення підозри через доручення або ж детективом, або ж прокурором, а не Генпрокурором чи його заступником. Бо закон не розподіляє повідомлення на підозру на певні стадії. Ми вважаємо, що складання підозри і підписання підозри уповноваженною особою – це і є саме підтвердження гарантії, згідно з законом. А вручення – це похідна дія процесуальна дія", – пояснює Кравченко.

Він додав, що дивним є невизнання судом доведеності умислу Труханова, депутатів та інших фігурантів при купівлі заводу "Краян". Адже, за його словами, надані суду докази в сукупності доводять умисел.

Всі обвинувачені зв'язувались один з одним лише у період вчинення злочину – саме тоді, коли треба було придбати приміщення. І кожен виконував відведену йому функцію. Тому умисел доведено через сукупність всіх подій, розмов і рішень, які відбувались у той період,

– сказав прокурор.



Прокурори САП Валентин Мусіяка та Максим Кравченко

Окрім того, прокурор зазначає: збитки місцевому бюджету Одеси у розмірі 95 мільйонів гривень таки були, всупереч тому, що суд відмовився це винзнавати. Судді аргументували відмову відсутністю понятих при огляді комплексу будівель "Краяну" і визнали протокол огляду та всі отримані дані неналежними і недопустимими доказами.

Ми вважаємо, що будівельно-товарознавча експертиза проведена належним чином. Якщо прочитати закон, який регулює проведення обшуку і огляду, то стає зрозуміло: поняті мають бути присутні бепосередньо лише при обшуку. До того ж аби доводити збитки майна, якими заволоділи, не потрібно проводити економічну експертизу. Для цього достатньо від вартості, за яку прибано приміщення, відняти вартість експертизи майна. Оце і є та сума з бюджету Одеси, якою заволоділи особи,

– вказав прокурор.

Прокурори підсумовують: зможуть говорити про незаконність рішення суду тільки у процесуальний спосіб згодом. Проте вже зараз додають: суд абсолютно пристав на позицію захисту.

Чому Труханова виправдали: думка активістів

Ще 25 червня під час дебатів суд сколихнув бурхливий протест через можливість винесення виправдального вироку Геннадію Труханову в кримінальній справі щодо афери з "Краяном".

Тоді лідер одеського "Автомайдану" Віталій Устименко та юрист "Центру протидії корупції" Віталій Цокур принесли до суду грати з зображенням Труханова на них. Устименко заявив, що одеські судді винесуть виправдальний вирок меру. А Цокур висловився, що Віктор Корой, Сергій Черевко і Віталій Передерко – заангажовані і зацікавлені виправдати мера Одеси. А справедливе правосуддя у справі Труханова може забезпечити лише Вищий Антикорупційний суд.

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Активіст Віталій Устименко та юрист Віталій Цокур

Труханов украв достатньо коштів і може собі дозволити купити нереформовані суди першої інстанції,

– вважає член РГК при НАБУ Анатолій Мазур.

За його словами, виправдальний вирок ні для кого не був дивиною. Але він точно не буде вирішальним у справі Труханова.

Мер Одеси все одно буде сидіти за гратами 12 років, як того запросили прокурори, оскільки апеляція у його справі потрапить у Вищий антикорупційний суд, який запрацює 5 вересня,

– переконаний Мазур.

За словами Саакашвілі, докази вини Труханова і поплічників, зібрані антикорупційними органами, були серйозними і достатніми, аби фігуранти справи понесли справедливе покарання.

Більш серйозних доказів я не бачив у жодній антикорупційній справі за свою довгу практику. Проте сьогодні в цьому залі познущались над кожним одеситом. Ці судді мають сидіти за ґратами, коли в Одесі запанує справедливість. Ми організовуватимемо людей проти цієї банди і рятуватимемо місто, очищуючи від мафії на чолі з Трухановим – бур'яну, який проріс з 1990-х і прийняв загрозливі масштаби. Сьогодні Київ має сказати своє слово. Патріоти в Одесі більше не розуміють мовчанку центральної влади України,

– висловився екс-губернатор Одеси.



Міхеїла Саакашвілі не пустили в судову залу

Саакашвілі додав, що громадські активісти Одеси домагатимуться відставки мера і перевиборів вже цієї осені.

Чи розглядатимуть апеляцію в Антикорупційному суді?

Згідно з КПК України, у САП є місяць, аби вивчити текстовий документ вироку Труханову і подати апеляційну скаргу.

Ми надамо оцінку кожному слову вироку. Апелюватимемо більш детально, зваживши кожен довід, який навів суд. До 3 серпня подамо апеляційну скаргу в апеляційний суд Одеської області. Надіємось, що цей суд не встигне її розглянути до 5 вересня, – дати, коли має запрацювати Вищий антикорупційний суд. Враховуючи терміни щодо розгляду виправдальних вироків, до цього часу розглянути апеляційну скаргу буде неможливо,

– підсумував прокурор.

Насамкінець, коли запрацює Вищий антикорупційний суд, справа автоматично перейде до його рук. Безумовно, якщо її рекордними темпами не розгляне одеський суд. Адже наразі маємо сумнозвісний досвід: такий розгляд справи від початку, схоже, був пов'язаний із бажанням Труханова отримати виправдальний вирок в суді першої інстанції максимально швидко та встигнути навіть засилити його в апеляції.

Саме такий сценарій подій може убезпечити горезвісного мера від повноцінної Феміди в Антикорупційному суді та вже зараз дозволяє йому балотувались в депутати і надалі продовжувати свою скандальну мерську кар'єру.

За що судять Труханова?

У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є злочинна змова та придбання за 185 мільйонів гривень із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".

9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

За 5 місяців розгляду справи по суті зачитали 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення. В Малиновському райсуді справу розглядають рекордно швидкими темпами для української Феміди. Якби прокурори не заявили про зміну обвинувачення, то навесні почалася б завершальна стадія судового процесу – дебати.

Завдяки космічно швидкому темпу розгляду та відсутності інтересу до встановлення об'єктивних обставин справи одеські судді намагаються врятувати Труханова від Антикорупційного суду, який запрацює 5 вересня. Але розгляд апеляції очільник САП обіцяє організувати саме в Антикорупційному суді.

Нагадаємо, проти Труханова відкрито низку кримінальних справ антикорупційними органами та Службою безпеки України. Наприклад:

1. Кримінальну справу щодо декларування недостовірної інформації – брехню у деклараціях щодо маєтків та автівок дружини – почнуть розглядати у Приморському суді Одеси вже у серпні 2019 року.



2. 4 кримінальні провадження, відкриті СБУ у червні 2019-го щодо незаконного доступу міського голови Одеси до державної таємниці у зв'язку з тим, що він має російське громадянство. Йому інкримінують підробку документів, приховання факту, що він є громадянином РФ, зловживання службовим становищем та розголошення відомостей, що становлять держтаємницю. Триває досудове розслідування.



3. НАБУ під процесуальним керівництвом САП розслідує відразу 2 кримінальних провадження проти Труханова. А саме щодо оброрудок на дорогах – можливого привласнення грошей з місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт з реконструкції автодоріг, де фігурує компанія "Рост" та щодо одеського аеропорту, збитки від оборудки якої слідчі оцінюють у 100 мільйонів гривень.

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