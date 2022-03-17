Труни будуть красномовніші за будь-які слова, – Єнін про прозріння росіян

Попри жорсткі санкції Заходу в Росії досі є люди, які підтримують криваву війну Путіна в Україні. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін висловився щодо того, як українці можуть впливати на жителів Росії та Білорусі.

Українські кібервійська працюють над поширенням правдивої інформації про війну в Україні

Єнін розповів, що українські кібервійська активно працюють над поширенням правдивої інформації про війну в Україні серед широких верств населення Росії.

Варте уваги Мітяєв уславився жорстоким поводженням з місцевими, – Арестович про вбитого російського генерала

За його словами, у цьому Україні допомагають наші міжнародні партнери. Перший заступник глави МВС зазначив, що вже скоро кожна сім'я в Росії задумається про те, чи варто воювати проти України.

"Я думаю, що скоро кожна російська сім'я подумає тричі перед тим, як відправити свого чоловіка, сина, іншого родича на так звану "спеціальну військову операцію" до України", – сказав Єнін.

Думаю, що труни говоритимуть красномовніше, аніж будь-які слова,

– додав він.

Станом на ранок 17-го березня втрати особового складу Росії у війні проти України вже складають близько 14 тисяч.

Варте уваги – ЗСУ ліквідували російського льотчика, замкомандира авіаполку підполковника Червова: дивіться відео