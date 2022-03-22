Трюдо вдруге за місяць летить до Європи, щоб говорити про протидію Росії

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо цього тижня полетить до Бельгії. Він знову говоритиме з ЄС, НАТО та G7 про реакцію на невиправданий напад Росії на Україну.

Трюдо перебуватиме у Брюсселі з 23 по 25 березня. Він звернеться до Європейського парламенту, відвідає саміт НАТО та зустрінеться із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Важливо Канада запустила тимчасову міграційну програму для українців, які залишили країну через війну

Прем’єр говоритиме зі світовими лідерами стосовно підтримки України, яка захищає свій народ, суверенітет і територіальну цілісність від агресора Росії.

Повторний візит Трюдо

На початку місяця Джастін Трюдо вже їздив у ЄС. Він відвідав Польщу, Латвію, Німеччину та Велику Британію. Тоді політик анонсував додаткове надання Україні оборонної зброї та гуманітарної допомоги.

Важливо – 13 країн пообіцяли посилити оборону України: