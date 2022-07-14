Важке рішення, – Трюдо відреагував на передачу турбіни для російського газопроводу

Прем'єр Канади Джастін Трюдо прокоментував передачу турбіни для російського трубопроводу "Північний потік-1". Він каже, що це було важке рішення.

Так, уряд Канади дозволив повернути до Німеччини відремонтовану турбіну, яку фактично отримає росія. Трюдо говорить про "непростий виняток із санкцій".

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Прем'єр додав, що санкції "спрямовані проти путіна та його помічників і не призначені для того, щоб завдати шкоди союзникам Канади". Проте він запевнив, що Оттава однозначно підтримуватиме Україну й надалі.

Українці в Канаді звернулись до суду

Світовий конгрес українців у Канаді звернувся до уряду щодо скасування рішення, інформують на сторінці організації. Просили, аби всі антиросійські санкції залишалися та були значно посилені.

Оскільки ці звернення були безуспішними, українці подали позов до суду. Там зазначили, що рішення про надання дозволу не було обґрунтованим та прозорим.

Цей виняток із режиму санкцій проти росії є абсолютно неприйнятним. Існують реальні альтернативи газовим потребам Німеччини, серед яких і закупівля через український трубопровід,

– наголосили в позові.

Відтак вимагають анулювати рішення про передачу турбіни.

Цей виняток веде до руйнування санкційного режиму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу наголосив, що рішення Канади – помилка, яка ставить у переможну позицію росію. Рішення не розв'яже, а тільки примножить проблеми. Санкційний режим не повинен підлаштовуватись під забаганки чи примхи росії.

Кулеба теж спостерігає за судовим позовом українців. Він додав, що навіть в самій Канаді багато хто не погоджується з таким прецедентом, оскільки він веде до руйнування санкцій.

Що цьому передувало

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