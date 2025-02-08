Трюдо випадково розкрив плани Трампа щодо Канади, думаючи, що мікрофон вимкнений

Під час зустрічі з керівниками бізнесу та профспілок прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорював плани президента США Дональда Трампа щодо анексії його країни. Його слова випадково почули журналісти через увімкнений мікрофон.

Повідомляє 24 Канал з посилання на CNN та CBC.

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Як Трюдо ненароком озвучив плани Трампа на Канаду

Зустріч з керівниками бізнесу та профспілок мала відбуватися за зачиненими дверима, тож прем’єр Канади вважав, що журналісти, яких перед тим вивели з зали, вже його не чують.

Трюдо заявив, що слова Трампа про перетворення Канади на 51 штат США – "реальна річ". Ці слова пролунали через гучномовці.

"Пан Трамп має на увазі, що найпростіший спосіб зробити це – поглинути нашу країну, і це реальна річ. У моїх розмовах з ним про...", – сказав Трюдо перед тим, як мікрофон вимкнули.

Нагадаємо, що не так давно відбулася розмова між Трампом та Трюдо. Після неї США скасували 25% мита на канадські товари на 30 днів.