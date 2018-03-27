Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян показали нові фото з весілля у Таїланді

Зіркове подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзяон, яке нещодавно вдруге відбуло шлюбну церемонію у Таїланді, розповіло подробиці свята та поділилося новими романтичними фото.

Молодята поділилися, чому обрали місцем весілля саме Таїланд, йдеться в ТСН.

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Як розповів Арсен, закоханих до країни покликало туристичне управління Таїланду. Воно ж і допомогло парі організувати церемонію.

"Ми закохані з Тонею в цю країну. Знайшли на одному з островів музичний фестиваль, вже думаємо наступного року поїхати виступати туди", – поділився планами Мірзоян.

Тоня, своєю чергою зізналася нам, що для неї принципово важливо було вийти під час церемонії до коханого під українську пісню.

"На пляжі, де ми робили церемонію, було багато туристів: українці, білоруси і росіяни. Мені було принципово важливо вийти під українську пісню. Ми швидко обрали "Квітка Душа" у виконанні моєї мами. Також, в самому Таїланді познайомилися з українським журналістом і попросили саме його провести церемонію українською мовою! Друзі і колеги дуже розчулилися", – зізналася Матвієнко.

Нагадаємо, що минулими вихідними зіркова пара Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян вдруге одружилися в Таїланді. Після першої шлюбної церемонії, що відбулася в червні минулого року, молодята не мали можливості поїхати у медовий місяць, тому вирішили надолужити це зараз. Шлюбна церемонія відбувалася на морському узбережжі острова Ко Чанг (Острів Слона).

Молодята встигли відвідати Бангкок, Аюттайя (історичний центр з великою кількістю буддистських храмів), покататися на плавучому ринку, розмалювати власні керамічні вироби на порцеляновій фабриці, випити кокоси на пальмовій плантації і проїхати по чотирьох екзотичних островах.