Відповідь буде "смертельною": Ізраїль застеріг Хезболлу від нових атак на кордоні
Джерело:The Times of Israel
Майже з перших днів нападу ХАМАС на Ізраїль Хезболла влаштовує провокації на кордоні. 15 жовтня бойовики обстріляли його ракетами.
Тим часом у ЦАХАЛ впевнені, що відкрити вогонь по ізраїльській території Хезболлі наказав Іран.
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У ЦАХАЛ пояснили, які наслідки матимуть повторні атаки для Хезболли
Якщо ліванські бойовики продовжать здійснювати напади на Ізраїль, то вони зіткнуться зі потужною відповіддю з боку ЦАХАЛ. Про це заявив речник Армії Ізраїлю Даніель Хагарі.
Якщо Хезболла наважиться випробувати нас, реакція буде смертельною. Сполучені Штати надають нам повну підтримку,
– наголосив Хагарі.
Також у ЦАХАЛ наголосили, що наказ обстріляти кордон бойовики з Лівану отримали від Ірану. У такий спосіб Ізраїль хочуть відволікти від підготовки до наземної операції у Секторі Гази.
Хезболла здійснила низку обстрілів, щоб відволікти нас від військових приготувань на півдні за наказом з Ірану та за іранської підтримки,
– заявив речник ЦАХАЛ.
Загострення між Ізраїлем та Хезболлою: що відомо:
- 15 жовтня Хезболла обстріляла ракетами прикордонні міста Ізраїлю. Так, у містечку Штула загинув будівельник. Ще троє людей зазнали поранень. Також бойовики стріляли зі стрілецької зброї по низці ізраїльських військових постів уздовж ліванського кордону.
- У Хезболлі пояснили свою атаку відповіддю на обстріл з боку Ізраїлю, під час якого загинув журналіст Reuters.
- Ізраїль оголосив про евакуацію жителів 28 населених пунктів, розташованих у двокілометровій зоні поблизу кордону з Ліваном. Їх розмістять у готелях за рахунок держави.
- 15 жовтня ракета поцілила у штаб-квартиру ООН в Лівані. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі невідомо, кому саме належить ракета.