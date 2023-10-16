Відповідь буде "смертельною": Ізраїль застеріг Хезболлу від нових атак на кордоні

Майже з перших днів нападу ХАМАС на Ізраїль Хезболла влаштовує провокації на кордоні. 15 жовтня бойовики обстріляли його ракетами.

Тим часом у ЦАХАЛ впевнені, що відкрити вогонь по ізраїльській території Хезболлі наказав Іран.

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Якщо ліванські бойовики продовжать здійснювати напади на Ізраїль, то вони зіткнуться зі потужною відповіддю з боку ЦАХАЛ. Про це заявив речник Армії Ізраїлю Даніель Хагарі.

Якщо Хезболла наважиться випробувати нас, реакція буде смертельною. Сполучені Штати надають нам повну підтримку,

– наголосив Хагарі.

Також у ЦАХАЛ наголосили, що наказ обстріляти кордон бойовики з Лівану отримали від Ірану. У такий спосіб Ізраїль хочуть відволікти від підготовки до наземної операції у Секторі Гази.

Хезболла здійснила низку обстрілів, щоб відволікти нас від військових приготувань на півдні за наказом з Ірану та за іранської підтримки,

– заявив речник ЦАХАЛ.

Загострення між Ізраїлем та Хезболлою: що відомо: