"Сепарські" танки вже на передовій, – Цаплієнко показав фото з місця загибелі українського бійця

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Російські танки вже перебувають на передовій. Доказом цього є боєприпас, яким 6 квітня бойовики вбили українського бійця Володимира Шпака.

Джерело:

телеграм Андрія Цаплієнка

Таку інформацію оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко. Він прикріпив також фотодоказ.

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На фото – те, що залишилось від боєприпасу, який 6 квітня вбив Володимира Шпака, командира взводу 58 бригади,
– написав Цаплієнко.


Боєприпас, яким вбили українського бійця / Фото Андрія Цаплієнка


Володимира Шпака бойовики вбили 6 квітня / Фото Андрія Цаплієнка

Він зауважив, що командування бригади ідентифікувало боєприпас як, ймовірно, танковий кумулятивний снаряд калібру 125 міліметрів.

"Тобто, "сепарські" танки вже на передовій. Хоча, за умовами перемир'я, мають перебувати в боксах далеко від лінії зіткнення", – наголосив журналіст.

Він зауважив, що українцям варто бути готовими, що таких обстрілів побільшає, адже Кремлю потрібна війна.

Що може трапитись 25 квітня

Андрій Цаплієнко також розповів, що одна з жительок окупованої Макіївки написала своїм родичам про можливу повномасштабну війну, яка, ймовірно, розпочнеться 25 квітня.

"Нас тут лякають, що 25 квітня почнеться повномасштабна війна з військами НАТО. Знайома працює у Пушиліна (ватажок бойовиків – 24 канал), він своїм сказав віддати всім трудові книжки і бути напоготові", – вказано у повідомленні.

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