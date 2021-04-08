"Сепарські" танки вже на передовій, – Цаплієнко показав фото з місця загибелі українського бійця

Російські танки вже перебувають на передовій. Доказом цього є боєприпас, яким 6 квітня бойовики вбили українського бійця Володимира Шпака.
Джерело:телеграм Андрія Цаплієнка
Таку інформацію оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко. Він прикріпив також фотодоказ.
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На фото – те, що залишилось від боєприпасу, який 6 квітня вбив Володимира Шпака, командира взводу 58 бригади,
– написав Цаплієнко.
Боєприпас, яким вбили українського бійця / Фото Андрія Цаплієнка
Володимира Шпака бойовики вбили 6 квітня / Фото Андрія Цаплієнка
Він зауважив, що командування бригади ідентифікувало боєприпас як, ймовірно, танковий кумулятивний снаряд калібру 125 міліметрів.
"Тобто, "сепарські" танки вже на передовій. Хоча, за умовами перемир'я, мають перебувати в боксах далеко від лінії зіткнення", – наголосив журналіст.
Він зауважив, що українцям варто бути готовими, що таких обстрілів побільшає, адже Кремлю потрібна війна.
Що може трапитись 25 квітня
Андрій Цаплієнко також розповів, що одна з жительок окупованої Макіївки написала своїм родичам про можливу повномасштабну війну, яка, ймовірно, розпочнеться 25 квітня.
"Нас тут лякають, що 25 квітня почнеться повномасштабна війна з військами НАТО. Знайома працює у Пушиліна (ватажок бойовиків – 24 канал), він своїм сказав віддати всім трудові книжки і бути напоготові", – вказано у повідомленні.
Військо Росії на кордоні з Україною: коротко
- Про те, що Росія стягує армію до кордону з Україною стало відомо 30 березня від Головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.
- Згодом глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил, що також насторожило українську владу.
- Підозрюють, що Росія може піти у наступ та влаштувати повномасштабну війну.
Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу