Це абсолютно ізольована країна, – радник глави МВС пояснив, навіщо Росія продовжує провокації

Росія часто здійснює провокації в різних містах України. Так, нещодавно пролунають пропагандистські заяви про те, що нібито українські ЗСУ будуть обстрілювати російські міста. Такі вигадки вони насправді створюють не для світу, а для самих росіян.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Навіщо Росія продовжує провокації

За його словами, Росія говорить про такі провокації насправді не українцям чи всьому світу.

Це абсолютно ізольована країна, якою вона і має бути. Це країна-терорист. ЇЇ основне завдання – "продати" це (такі фейки та провокації – 24 канал) своїм громадянам. Вони "продають" все, про що вони говорять,

– вважає Смірнов.

На його думку, росіяни не несуть якогось меседжу світові чи європейським лідерам, всі їхні заяви говоряться для їхнього народу, щоб росіяни продовжували думати, що "вони сильні", "всіх тримають" тощо.

"Вони "продають" свою історію росіянам, бо більше нікому "продати" не можуть. Весь інший світ зрозумів, що "король то голий" і показав, ким він є насправді. Він показав свою армію, яка не має жодної мотивації", – наголосив радник глави МВС.

Смірнов додав, що, напевно, ключова історія з перших днів війни, яка змінила хід подій, – це коли ЗСУ почали масово розбивати колони окупантів.

"Ми побачили, що їх можна розбити, їхні колони і танки прекрасно горять, вони гарно тікають. Міф, що вони – "друга армія світу" просто зник", – підсумував він.

Ростислав Смірнов про перевагу ЗСУ у війні, нове озброєння та провокації Росії:



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