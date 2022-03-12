Це акт тероризму, – Кличко звернувся до міжнародних організацій через викрадення мера Мелітополя

Міський голова Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко звернувся до міжнародних організацій, асоціацій мерів міст демократичних країн через захоплення Івана Федорова – мера Мелітополя.

За його словами, для того, аби паралізувати життєзабезпечення Мелітополя і таким чином деморалізувати і підкорити місцевих мешканців, окупанти залишили громаду без обраного керівника.

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Це – акт тероризму! Росія намагається знищити законно обрану владу в Україні, яка захищає інтереси мирних мешканців! Сьогодні мери міст і містечок забезпечують їх життєдіяльність. Доставку гуманітарної допомоги, евакуацію населення звідти, де ворог стріляє, бомбить і вбиває,

– написав Кличко.

Він нагадав, що Кілька днів тому, 7 березня, загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко, коли роздавав людям харчі та ліки.

"Орки побачили відвагу і нескореність українців, які організовано б'ються за свою землю. Тому тепер намагаються посіяти хаос, підірвавши вертикаль управління", – впевнений Кличко.

Але він запевнив, що ніякими методами окупантам не вдасться поставити народ України на коліна. Адже українці не бояться навіть в окупованих містах виходити беззбройними на акції проти окупантів.

Ми вас виженемо з кожного клаптика нашої землі! Ми не здамося!,

– запевнив мер столиці.

Нагадаємо, мера Мелітополя Івана Федорова викрала група окупантів. Федоров відмовлявся співпрацювати із загарбниками, тому його затримали та викрали. Ворог схопив чиновника у міському кризовому центрі, де той вирішував питання життєзабезпечення Мелітополя. Політика повели у невідомому напрямку. Викрадення потрапило на камери відеоспостереження.

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