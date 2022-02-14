Це аморально, – "слуга народу" Кравчук про виліт олігархів з України на тлі агресії Росії

За даними ЗМІ, через загрозу російського вторгнення Україну почали інтенсивно покидати олігархи та бізнесмени. Лише за 13 лютого з Києва вилетіли близько 20 чартерних рейсів.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу прокоментувала втечу олігархів з нашої держави. Крім того, вона розповіла, як на це їм може відповісти наше керівництво.

До теми Олігархи розбігаються з України на чартерах та власних літаках, – ЗМІ

Вони тут заробили статки

"Як громадянинка України та народна депутатка, я вважаю, що це – аморально. Ці люди заробили тут статки, мільярди. Водночас як тільки начиталися гучних заголовків – поїхали", – заявила нардепка.

Як може відреагувати влада

За її словами, частина українських олігархів та бізнесменів почали покидати Україну ще на початку січня 2022 року. Втім Кравчук розповіла, що можна зробити в такій ситуації.

"Я вважаю, що буде правильним у цей час, коли вони втекли, аби народні обранці показали, що справді є представниками народу й проголосували за збільшення ренти на газ. Оскільки саме ті олігархи, які втекли, будуть її платити", – підсумувала депутатка.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Кравчук розповіла, що робити з олігархами-втікачами: дивіться відео



Олігархи, які покинули Україну: що відомо​