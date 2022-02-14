Це аморально, – "слуга народу" Кравчук про виліт олігархів з України на тлі агресії Росії
За даними ЗМІ, через загрозу російського вторгнення Україну почали інтенсивно покидати олігархи та бізнесмени. Лише за 13 лютого з Києва вилетіли близько 20 чартерних рейсів.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу прокоментувала втечу олігархів з нашої держави. Крім того, вона розповіла, як на це їм може відповісти наше керівництво.
До теми Олігархи розбігаються з України на чартерах та власних літаках, – ЗМІ
Вони тут заробили статки
"Як громадянинка України та народна депутатка, я вважаю, що це – аморально. Ці люди заробили тут статки, мільярди. Водночас як тільки начиталися гучних заголовків – поїхали", – заявила нардепка.
Як може відреагувати влада
За її словами, частина українських олігархів та бізнесменів почали покидати Україну ще на початку січня 2022 року. Втім Кравчук розповіла, що можна зробити в такій ситуації.
"Я вважаю, що буде правильним у цей час, коли вони втекли, аби народні обранці показали, що справді є представниками народу й проголосували за збільшення ренти на газ. Оскільки саме ті олігархи, які втекли, будуть її платити", – підсумувала депутатка.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Кравчук розповіла, що робити з олігархами-втікачами: дивіться відео
Олігархи, які покинули Україну: що відомо
- За інформацією ЗМІ, вчора, 13 лютого з Києва вилетіли біля 20 чартерних рейсів. Відомо, що на один із них запрошували близько 50 людей.
- З України вилетів чартерний рейс олігарха Бориса Колеснікова. Згодом помітили й літаки Ріната Ахметова.
- Водночас чартер на 50 осіб замовив мільйонер та депутат від ОПЗЖ Ігор Абрамович. Як мовиться у ЗМІ, ним повинні були вилетіти родичі його однопартійців та бізнес-партнерів.
- Вадим Новинський та Олександр Ярославський – втекли ще 10 лютого. Через 2 дні слідом за ними вилетіли Вадим Столар та Василь Хмельницький, а наступного дня – Вадим Нестеренко.
- Крім того, олігархи Віктор Пінчук та Рінат Ахметов вилетіли з України ще 30 січня.