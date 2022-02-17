Це безглуздо, – Зеленський запевняє, що Україна не піде на прямі переговори з бойовиками

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна не сяде за стіл переговорів з бойовиками. Це навіть безглуздо, адже вони нічого не вирішують. Говорити треба з Росією.

Зеленський наголосив, що політичні питання бойовики не вирішують. За словами президента, всі знають, з ким вони радяться на засіданні "мінських" підгруп. Очевидно, що він мав на увазі російських кураторів.

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Бойовики не є юридичним суб'єктом

Зеленський наголосив, що Україна не буде сідати за стіл з бойовиками. Вони не є юридичним суб'єктом.

Це безглуздо. Просто вони (бойовики – 24 канал) нічого не вирішують...Вони можуть сказати "так", а потім "ні". Напевно, вони запитують дозволу,

– сказав президент.

Він додав, якщо є питання стосуються заручників, його погоджують на нормандському форматі, а тоді спецслужби говорять з бойовиками.

"Це я розумію і приймаю. Треба забрати людей – немає питань. Тут немає упереджень. Але політичні питання…", – зазначив глава держави.

Говорити треба з Росією

Зеленський зауважив, що Росія підіймає питання, аби виставити бойовиків суб'єктами. Однак це неможливо, тому тільки затягує процес.

"Навіщо ви нам когось відправляєте посередниками? Давайте говорити з вами (з Росією – 24 канал) – у нас же немає упереджень щодо вас", – підсумував Зеленський.

Москва хоче визнати бойовиків

Росії збирається офіційно визнати так звані псевдореспубліки на Донбасі. Таку пропозицію у Думі висунули комуністи та підтримали представники путінської партії "Єдина Росія".

15 лютого Держдума ухвалила звернення до Володимира Путіна про "легітимізацію" бойовиків. У Кремлі запевнили, що російський президент вже "взяв його до відома".

Україна звернулася до Радбезу ООН щодо цього питання, оскільки визнання бойовиків – це грубе порушення мінських угод.

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