Це бомба уповільненої дії, – Єрмак про те, як ставиться до замороження конфлікту

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Андрій Єрмак дуже погано ставиться до замороження конфлікту. За його словами, прийняте рішення щодо такого сценарію стає справжньою бомбою уповільненої дії.

Джерело:

Liga.net

Голова Офісу Президента зазначив, що це поганий сценарій будь-якої держави. Однак виключати його не можна.

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Приклад Нагірного Карабаху та інших точок свідчить про те, що це бомба уповільненої дії,
– сказав Єрмак.

До слова. У 2019 році Єрмак у Лондоні заявив, що Україна буде жити за сценарієм замороженого конфлікту. За його словами, такий сценарій можливий "якщо ми не домовимось".

"Якщо ви мене запитаєте, чи виключаю я такий сценарій – ні, не виключаю. Але я його б дуже не хотів. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб цього ніколи не було", – запевнив Єрмак.

Замороження конфлікту на Донбасі: що кажуть інші

  • Журналіст Станіслав Асєєв зазначив, що на Донбасі потрібна стратегія замороження конфлікту. Мовиться про рівень, коли там перестануть стріляти та вбивати людей.
  • Військовий журналіст Роман Бочкала також сказав про те, що на Донбасі "все йде до замороження".