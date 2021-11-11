Це буде дуже великою помилкою, – Кошкіна про Комаровського у політиці
Джерело:24 канал
Неодноразово поширювали неофіційну інформацію про те, що лікар Євген Комаровський нібито хоче спробувати себе у політиці. Якщо це справді станеться – це буде великою помилкою медика.
Таку думку висловила шеф-редакторка інтернет-видання LB.ua Соня Кошкіна в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Вона вважає, що Комаровському не варто йти у політику, адже він професіонал в іншій сфері.
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"Наскільки я пам'ятаю, лікар Комаровський багато разів казав, що він не хоче займатися політикою, що він просто небайдужий громадянин. Я не знаю. Якщо це станеться – це буде дуже велика помилка з його боку", – сказала Кошкіна.
Чому Комаровському не варто ставати політиком
Вона пояснила, що політика – це сфера професійної діяльності. Водночас Комаровський є успішним лікарем у публічній площині.
Він багато робить у просвітницькій сфері. Якщо перейде в політику, думаю, він там на довго не затримається. Це для нього матиме не дуже добрі результати,
– запевнила Кошкіна.
Вона додала, що не бажає Комаровському такого майбутнього, адже ставиться до нього з повагою.
Комаровський і політика: коротко
- Лікар неодноразово брав участь у розмовах на політичну тематику. Саме цей факт і став приводом для пліток про нову кар'єру Комаровського.
- В інтерв'ю "Українській правді" він зізнавався, що Зеленський кликав його у депутати.
- Водночас Дмитру Гордону Комаровський сказав, що не веде жодних розмов з Дмитром Разумковим щодо нової політсили.