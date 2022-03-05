Це буде маса гарматного м’яса, – генерал-майор СБУ про неготовність резервістів Росії

Через значні втрати Росія готується кинути у бій вже резервістів. Однак логіка ворога не зрозуміла, адже ці окупанти просто не мають бойового досвіду.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун. Він вважає, що російські резервісти нічого не розуміють у тактиці.

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"Так, вони є. Однак вони не підготовлені, не злагоджені, не мають безпосередньо бойового досвіду. Це буде просто маса гарматного м'яса, яке піде на нас", – запевнив Ягун.

Він розповів, що українські військові легко можуть впоратися з недосвідченими окупантами.

Наші просто затягують їх в котли, розбивають мости і луплять по місцях. Мисливці і місцеві ганяють їх по лісах, беруть в полон або просто знищують,

– зазначив Ягун.

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Генерал-майор: Це трагікомічно

Ягун наголосив, що українцям треба вистояти, тому всі сили зосереджені на відсіч агресору. Однак для чого до дивних дій вдається Росія – незрозуміло.

Це трагікомічно, але вони знищують свої передові загони. Вони вже знищили 2 дивізії, які там ходили в них на парадах. Я не розумію їхню логіку,

– підсумував Ягун.

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