Це буде важливим меседжем, – Кулеба сподівається, що Байден все ж відвідає Україну

Дмитро Кулеба дав розлоге інтерв'ю американському CBS. Очільник МЗС України, зокрема, пояснив важливість візиту Джозефа Байдена у Київ.

Міністр підкреслив, що з початку нової хвилі російської агресії проти України Байден продемонстрував справжнє лідерство, підтримуючи нашу державу. Однак його зустріч з президентом Зеленським наживо також стала б важливим проявом допомоги США Україні.

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Кулеба про важливість зустрічі Байдена та Зеленського

За словами міністра закордонних справ України, президент США допоміг мобілізувати міжнародну спільноту на допомогу нашій державі. Тож Україна, звісно ж, була б рада прийняти візит Байдена.

Це (візит Байдена в Україну – ред. 24 канал) було б важливим меседжем про підтримку. І, звісно, особиста зустріч двох президентів (Байдена та Зеленського – ред. 24 канал) могла б прокласти шлях для нових поставок американської зброї Україні, а також для нових дискусій про політичне врегулювання конфлікту,

– додав Кулеба.

Нагадаємо, що 14 квітня Джозеф Байден заявив, що готовий приїхати в Україну. Втім згодом у Білому домі підкреслили, що візит президента США у нашу державу поки не планується.

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